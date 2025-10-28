人の人生を狂わせかねないゴシップ情報。週刊誌の直撃を受けながら、その内容が「全くのデタラメ」だった人気芸人、ザ・マミィの酒井貴士が、噂の発信源を辿る「逆取材」を敢行した。

【映像】たった1人LINEを送ってきた芸人 実際の文面

芸人が己の話術で、強烈な実体験を“エピソードトーク”に昇華させるABEMA『ドーピングトーキング』#8が10月25日に放送。酒井は、今年2月に週刊誌2社から突撃取材を受けたことを告白したが、その内容は全くのデタラメだったそうだ。「“僕の子どもが、奥さんが他の芸人と不倫してできた子どもで、僕が慰謝料200万円をもらって育てている”、というもの。全くのデタラメで、これが記事になってたら、子どもが将来見た時にすごく悲しむし、奥さんも僕と一緒に外を歩けなくなってしまう」と感じ、噂の出所を突き止めることを決意した。

週刊誌1社が「逆取材」を受けてくれたことを皮切りに、酒井は情報を集めていく。記者は「芸人さんの噂はだいたい芸人さんからです」と示唆。酒井が芸人仲間に聞き回ると、みなみかわの名前が浮上する。みなみかわは「ちゃうねん！広めてるちゃうねん！本当に酒井が心配で、（内容が内容だから）直接聞けへんねん。で、『ほんまなん？』って聞き回ってた」と釈明。悪意がないとわかった酒井は理解を示した。

さらに情報を追うと、TKO・木本武宏の名前などが浮上するも、噂の出所は掴めない。そんな時、酒井はある芸人から受け取っていたLINEを思い出す。送り主は、モグライダー・ともしげだ。

＜急にすいません。ちょっと色々な噂をきいたよ。かなり本当に最悪だね。。。僕みたいなもんがなんですが本当になにか協力できることがあったらいつでも言ってね。俺たちは絶対酒井の味方だから。本当に元気だしてね＞

当時の酒井には心当たりがなく、そのメッセージを深く受け止めることはなかったという。しかし、噂を追う中でこのLINEを読み返した酒井は、ともしげに「何の噂を誰から聞いたか」を確認。すると、とろサーモン・久保田かずのぶの忘年会での発言が発端であることが判明した。

酒井は久保田を辿り、さらにその上の先輩芸人の存在に行き着いた。最終的に、酒井が3年前に何気なく話した過去の複雑な恋愛遍歴が、その先輩芸人の脳内で「ごちゃごちゃとなって、違う1人の“新しい女性”を作り上げ、勝手に新情報を付け加えて激ヤバの1人の女性を世にリリースして、噂が広まった」という経緯を推測。本人に「もう話さないでください」と伝えて、この件は決着を迎えた。

酒井は一連の騒動を振り返り、「聞いた芸人も、デリケートな話だから僕に聞きづらかった。唯一デリカシーがなかったのがともしげさんだった（笑）」と総括。これに番組MCの霜降り明星・粗品が「デリカシーが抜けてるというか、良い人。あのLINEもステキやった」とフォローすると、酒井も「ともしげさんがいなければ、こんなことになってるっていうのもわからなかった」と頷いていた。（ABEMA『ドーピングトーキング』より）