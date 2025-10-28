２８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比６２４円４４銭（１・４９％）安の４万１３４０円ちょうどだった。

３営業日ぶりに値下がりした。全銘柄のうち２９６銘柄（約８９％）が下落した。

前日の東京市場で、高市政権の経済政策に対する期待感や米中の貿易摩擦の懸念が後退したことを追い風に株価が上昇。その反動から、利益を確定させる売りが広がった。一方、前日の米ハイテク株高を受け、東京市場でも半導体関連株などが上昇し、相場を下支えした。

個別銘柄の下落率は、不適切会計の疑いなどから東京証券取引所が２８日付で特別注意銘柄に指定したニデックが１９・４５％と最大で、エア・ウォーターの５・７４％、住友重機械工業の５・６４％と続いた。

上昇率では、イビデン（１６・４０％）、古河電気工業（６・３４％）、ソフトバンクグループ（３・２２％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比２９３円１４銭（０・５８％）安の５万２１９円１８銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３９・１８ポイント（１・１８％）低い３２８５・８７。