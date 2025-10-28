¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡°ìÈÌ¸þ¤±±§ÃèÎ¹¹Ô¡ÈÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¿½¹þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Î³«»ÏÌÜ»Ø¤¹¡É
¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î±§Ãè¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÅÔÆâ¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ¸þ¤±¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¹ñÆâ³°¤Î100°Ê¾å¤Î±§Ãè´ØÏ¢´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤¬¡¢±§Ãè¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë»ö¶È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤Ï¡¢2040Ç¯Âå¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹±§ÃèÎ¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍèÇ¯ÅÙÃæ¤Ë¿½¹þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Î³«»Ï¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌ¸þ¤±¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ï¹ñÆâ½é¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Ï¿ô²¯±ß¤È¤Ê¤ë²Á³Ê¤ò¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿ôÉ´Ëü±ß¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÅ¸¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾Íè¤Î·îÎ¹¹Ô¤òÁÛÄê¤·¡¢·î¤ÇºÏÇÝ¤Ç¤¤ë¿¢Êª¤ò»È¤Ã¤¿±§Ãè¿©¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ïº£·î31Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
