¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï28Æü¡¢³«Ëë»þ´ü¤¬¸½¹Ô¤Î2·î¤«¤éÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë2026¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°ÆüÄø¤ÎÂçÏÈ¤òÈ¯É½¤·¡¢J1¡¢J2¡¢J3¤È¤â¤Ë26Ç¯8·î7¡Á9Æü¤Î³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤ÏJ1¤¬27Ç¯6·î5Æü¤«6Æü¡¢J2¤ÈJ3¤ÏÆ±5·î22Æü¤«23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡J1¤ÈJ2¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ï¡¢½à·è¾¡¤ò27Ç¯5·î29¡¢30Æü¡¢·è¾¡¤ò6·î5¡¢6Æü¤Ë¼Â»Ü¡£J3¤ÈÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊJFL¡Ë¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ï¡¢Âè1Àï¤ò27Ç¯5·î29¡¢30Æü¡¢Âè2Àï¤ò6·î5¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤¦¡£
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦´Ä¶À°È÷¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÌó108²¯±ß¤Î¤¦¤Á¡¢50²¯±ß¤ò¹ßÀãÃÏ°è¤Î»ÜÀßÀ°È÷½õÀ®¶â¤È¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¡£