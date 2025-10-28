JRT»Í¹ñÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

³¤ÍÛÄ®¤Ï¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÀÇ¡¢Ìó777Ëü±ß¤Î°ú¤­Íî¤È¤·¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢10·î27Æü¤ÎÌë¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

³¤ÍÛÄ®¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÀÇ¤Ï¡¢7·î¤«¤éÍâÇ¯2·î¤Þ¤Ç¤Ç8²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÇ¼ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤­Íî¤È¤·Í½ÄêÆü¤Î5±Ä¶ÈÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Çー¥¿¤òºîÀ®¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·¡¢27Æü¤Ë½»Ì±¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÀÇ390·ï¡¢Ìó777Ëü±ßÊ¬¤¬°ú¤­Íî¤È¤·¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ä®¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬»öÌ³ºî¶È¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£

Ä®¤ÏÂÐ¾Ý¤Î½»Ì±¤Ë28ÆüÉÕ¤Ç¤ªÏÍ¤Ó¤È¡¢11·î5Æü¤Ë°ú¤­Íî¤È¤¹»Ý¤òµ­ºÜ¤·¤¿Ê¸½ñ¤òÁ÷ÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

º£¸å¤Ï¡¢´Ø·¸³Æ²Ý¤Ç½ÅÊ£³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»°±ºÌÐµ®Ä®Ä¹¤Ï¡Ö½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡¢º£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£