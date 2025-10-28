チャンネル登録者数413万超の人気YouTuber「コムドット」のやまとさんが、2025年10月27日にインスタグラムのストーリーズを更新。自身に寄せられたというメッセージに反論した。

「コムドットはYouTube以外の活動も大切にしているグループ」

コムドットは27日、公式インスタグラムのストーリーズで、メンバーのゆうたさんが体調不良で療養中だと発表。「撮影ができるようになるまで、現状あるストックを日程変更してお届けさせていただきます」と投稿した。

やまとさんも同日ストーリーズを更新。公式インスタグラムの発表を引用し、こう投稿した。

「今年に入ってスケジュール変更が多く本当に申し訳ないです ゆうたとは毎日連絡を取り合っていて、やっと今日回復したみたいでひと安心しています 安定してみんなのもとに動画を届けられるよう、より一層気を引き締めて活動していきます 」

やまとさんはその後に更新したストーリーズで、こう切り出した。

「いつもこのような報告をすると、『また動画休みかよ』『4人で撮ればいいやん』というような内容のメッセージをもらうのですが、これはあまりに冷たいし偉そうだし正直腹が立ちます」

続けて「正直な気持ちと抱えている現状を書きます」として、YouTube以外にもさまざまな活動に取り組んでいると明かした。そして、こうつづった。

「今更忙しいことなんて言い訳をするつもりは毛頭ありません。しかし、全ての日程はYouTubeの活動を軸に組んでいるものの 3ヶ月先のスケジュールまで抑えながら活動している僕らにとって、急遽予定を変更したりするのは簡単なことではありません。YouTubeの動画以外に興味ないと言われてしまえばそこまでだし、無理にそれら全てを応援してくれとは言わないけど、YouTubeの動画以外に興味がない人にも『コムドットはYouTube以外の活動も大切にしているグループ』だと認識した上で動画を視聴してもらえたらありがたいです」

「スケジュールに全く隙がないことは圧倒的にコムドットの弱点」

寄せられたメッセージに対しては、「決して楽をしようとしたり、サボったりしてるわけではないからこそ このようなことを言われるとめちゃくちゃ悔しいです」と言いつつ、「楽しみにしてくれてるみんなをガッカリさせてしまうこともめちゃくちゃ悔しい」とした。

そして、ファンに向けてこう語った。

「スケジュールに全く隙がないことは圧倒的にコムドットの弱点です。なので来年からはこのようなことがないように コムドットはチームとして全力で成長します。約束します。なので少しの期間コムドットの成長をあたたかく見守っていてくれたらありがたいです。どうか心よりよろしくお願いします」