²¬»³Æî¹âÀ¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñ¥½¥Õ¥È¡×Äó¶¡¡§À¾ÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡¡²¬»³Æî¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤¬»³ÍÛ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎµÈÈ÷¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê²¼¤êÀþ¡Ë¤Ç11·î1Æü¤«¤éÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦¶È¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3Ç¯À¸¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñ¥½¥Õ¥È¡×¤È¡Ö¤¤Ó¤À¤ó¤´¹õÌª¥½¥Õ¥È¡×¤Î2¼ïÎà¤Ç¡¢²¬»³¸©»º¤Î¿©ºà¤äÆÃ»ºÉÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÀ²¤ì¤Î¹ñ¥½¥Õ¥È¡Ê780±ß¡Ë¡×¤Ï¡¢²¬»³¸©»º¤Î¥¸¥ãー¥¸ー¥ß¥ë¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ë¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤äÇòÅí¤Ê¤É¡¢»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë²¬»³¸©»º¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¤Ó¤À¤ó¤´¹õÌª¥½¥Õ¥È¡Ê750±ß¡Ë¡×¤Ï¡¢¤¤Ó¤À¤ó¤´¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¡¢¤¤Ê¤³¤È¹õÌª¤Ç´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡À¸ÅÌ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³ー¥Êー¡ÖÅíÂÀÏº¥Þ¥ë¥·¥§¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î24Æü¤Ë¤ÏµÈÈ÷¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê²¼¤êÀþ¡Ë¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬ÈÎÇä²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥êー¥à¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤·¤Þ¤¹¡£