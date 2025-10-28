SE SO NEON¤¬¸ì¤ë¸½ºßÃÏ¨¡¨¡´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¤¿¡Ö¤¤¤Þ¡×¤Î¼«Ê¬¡¢ºäËÜÎ¶°ì¤äKIRINJI¤«¤é¤Î³Ø¤Ó
¤³¤³ÆüËÜ¤Ç¤â2ÅÙ¤Î¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥ê¥¢½é´ü¤«¤éÍèÆü¤ò½Å¤ÍÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿´Ú¹ñ¤Î¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢SE SO NEON¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é8Ç¯¡¢ÂÔË¾¤Î½é¤Î¥Õ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNOW¡Ù¤ò8·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¤Î1¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÅ¾µ¡¤ò·Ð¤Æ¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷The Garden Hall¤ÇÍèÆü¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë¡£
Â¾¿Í¤ä¼Ò²ñ¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ËÍÉ¤é¤¬¤º¤Ë¡Ö¼«Ê¬¡×¤òÉ½¸½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¶¯¿Ù¤Ê¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢À®¸ù¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¡£¡ØNOW¡Ù¤Ï¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¤òÀµÄ¾¤Ë»¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡×¤ò¹ÎÄê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·Ú¤ä¤«³î¤ÄÎÏ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢·é¤¯¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
2017Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖA Long Dream¡×¤Ç¥¹¥ê¡¼¥Ô¡¼¥¹¡¦¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥í¥¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥í¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Æ±Ç¯¤ÎEP¡ØSummer Plumage¡Ù¤Ç¤¹¤°¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥½¥æ¥ó¡Ë¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¿ô¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥ëµ¯ÍÑ¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥³¥óÅªÂ¸ºß¤Ë¡£ºäËÜÎ¶°ì¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥¤¥ë¡Ä¡Ä¹ñ³°¤Îµð¾¢¤¿¤Á¤âSE SO NEON¤Ë»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢Âç½°¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¿ô¤¬·è¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Ê¤¤´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¥½¥æ¥ó¤ÏÁ°ºî¤ÎEP¡ØNonadaptation¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ò¡Ö´·¤ì¤¿´Ä¶¤òÎ¥¤ì¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÌò³ä¤òÃ´¤¤»Ï¤á¡¢Â¾¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤Î»ëÀþ¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±»ß¤á¤ÆÇº¤à¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡ÉËà»¤¡É¤¬¡¢ÁÏºî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¸ì¤ë¡£À®¸ù¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥½¥æ¥ó¤Ï¡¢So!YoON!Ì¾µÁ¤Î¥½¥í³èÆ°¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢´Ú¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¥½¥¦¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇÄ¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢SE SO NEON¤Ï¥½¥æ¥ó¤Î°ì¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢³èÆ°µòÅÀ¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø°Ü¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNOW¡Ù¤«¤é¤Ï¤³¤Î´Ö¤ÎÇº¤ß¤äÆâ¾Ê¤ò·Ð¤Æ¤Î¡¢³Î¤«¤Ê¼«¿®¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥½¥æ¥ó¤Î²Î¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Åª¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡ÖRemember¡×¤ä¡ÖNew Romantic¡×¡¢SE SO NEON¤é¤·¤¤¶¯ÎÏ¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖNOW¡×¡Ö3 Revolution¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤«¤é¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊ£»¨¤µ¤äÉÔ°Â´¶¤Þ¤ÇÀµÄ¾¤Ë°·¤Ã¤¿²Î»ì¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤È·«¤êÊÖ¤·²Î¤¦¡ÖRemember!¡×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ëµï¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À©ºî´ü´ÖÃæ¤Î¥½¥æ¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶Ê¤À¤í¤¦¡£ÌÂ¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤òÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¡ØNOW¡Ù¤òÄ°¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Èà½÷¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÂÐÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½¼¼Â´¶¤µ¤¨¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¸ø±é¤ÏÄ¹¤¤ËÌÊÆ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ºî¤Î¶Ê¤¿¤Á¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï9·î½é¤á¡¢ËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤¿Á°Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤«¤éÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÖNOW¡× MV
Äê½»¤è¤ê¤â¡ÖÊÑ²½¡×¤òµá¤á¤Æ
-¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â1¥«·î²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤À¤±¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤ËÄê½»¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹Á°¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ç1Ç¯´Ö¤Û¤Ü¥Î¥Þ¥É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤É¤³¤«°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ë¤º¤Ã¤ÈÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤â¡ÖÄêÃå¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á°ÜÆ°¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÄêÃå¡×¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
-³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤Þ¡¢¥½¥æ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²È¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö²È¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ËÊªÍýÅª¤Ë¹ø¤òÍî¤ÁÃå¤±¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤·¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È¤ÎÄêµÁ¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤½¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¡Ö²È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è·÷¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö²È¡×¤È¤Ï²¿¤«¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê²ÝÂê¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï»ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§SE SO NEON¤Î²»³Ú¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤ÈÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤¬Âç¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÅª¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¾ï¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤¿¤³¤È¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌä¤¤¡×¤«¤é¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
-¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ØNOW¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï²»³Ú³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´°À®¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤Ï¼«Î©¿´¤Î¶¯¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¾¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö»ä¤Î²»³Ú¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤¬Å¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²»³Ú¤òºî¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡¢´Ä¶¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç³Ú¤·¤¯¿¼¤¯Ë×Æ¬¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²»³Ú¤òºî¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¼«Ê¬¡×¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê²»³Ú¤¬²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¡ØNOW¡Ù¤ò¡¢So!YoON!¤Ç¤Ï¤Ê¤¯SE SO NEON¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§º£ºî¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤ËSo!YoON!¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SE SO NEON¤ÈSo!YoON!¤È¤Ç¤ÏÀ©ºî¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£SE SO NEON¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡ÖÌä¤¤¡×¤«¤é¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç»ä¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Á³¤È·Á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇSo!YoON!¤Ï»ä¤¬¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤ÆÎ×¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡ØNOW¡Ù¤ÏºÇ½é¤«¤é¥½¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SE SO NEON¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
-¡ØNOW¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¶Ê¤Ç¶¦ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Í¥ì¥ó¤ä¥ë¥É¥¦¥£¥°¡¦¥Ñ¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÏSo!YoON!¤Î¡ØEpisode1 : Love¡Ù¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÈÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¶¦ºî¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥½¥æ¥ó¡§Èà¤é¤Ï¡ØEpisode1 : Love¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö²»³Ú¤òºî¤ë²áÄø¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£º£²ó¡ØNOW¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ç¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÅÔ»Ô¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Åö»þ¤Î¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¡×¤ËÌá¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À©ºî¤Î²áÄø¤Ç¼«Á³¤Ë¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
-¤½¤ÎÈà¤é¤È¶¦ºî¤·¤¿¡ÖRemember!¡×¤ä¡ÖNew Romantic¡×¡ÖSmall Heart¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Î·Ú²÷¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²Î¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤Û¤«¤Î¶Ê¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¼Â¤Ï¡ØNOW¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤Û¤Ü´Ú¹ñ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖSmall Heart¡×¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖNew Romantic¡×¤ÏÁ°ºî¡ØNonadaptation¡Ù¤ÎÀ©ºî»þ´ü¤Ë²Î»ì¤â¥á¥í¥Ç¥£¤â´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤ò¡¢³¤³°¤ÇÊÌ¤Î¸À¸ì¤ò»È¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÈÊÔ¶Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬»ä¤Ë¤Ï»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À©ºîÊý¼°¤â´Ú¹ñ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¤òºî¤ê¹þ¤ß¡¢²»¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÊý¼°¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¼Â¸³Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¾Çò¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶Ê¤Î°ìÈÖ¼«Á³¤Ê¡ÖÌ£¡×¤ò½Ð¤½¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤½¤®Íî¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢À¿¼Â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
-²»¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È´Ú¹ñ¤Ç¤Ï°ã¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¥á¥í¥Ç¥£¤Îºî¤êÊý¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î»ÅÊý¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó´Ú¹ñ¤Î³°¤ÇÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¤Ë¤ÏÎÏ¶¯¤¤¸ÇÍ¤Î¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNew Romantic¡×º£Ç¯6·î¡¢´Ú¹ñ¡¦Asian Pop Festival¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
ºäËÜÎ¶°ì¤äKIRINJI¤«¤é¤Î³Ø¤Ó
-¡ÖRemember!¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤ÎÀÂµî¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ò´Ó¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤âÆÉ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¤³¤Î¶Ê¤ÏÄ°¤¼ê¤Ë¤É¤¦Ä°¤³¤¨¤ë¤«¤È¡¢»ä¤¬ºî¤Ã¤¿Æ°µ¡¤¬¾¯¤·ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö°×¤·¤¤¡×¤È¤«¡ÖÂç½°Åª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ê¤ÎÃæ¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤Î¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤¤¤Ä¤«»ä¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´î¤Ó¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ë¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
-°ÊÁ°¤â¶¦±é¤·¤¿KIRINJI¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÖRemember!¡×¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§ËÙ¹þ¹â¼ù¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ì¥ÎÏ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥³¡¼¥É¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¡¢ÌÌÇò¤¯Å¸³«¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡ÖRemember!¡×¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤ÇÈ¿±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖRemember!¡×MV
-¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½ªÈ×¤Ë¡ÖJayu¡×¡ÖKidd¡×¡Ö3 Revolution¡×¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥à¡¼¥É¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥½¥æ¥ó¤µ¤ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¡ØNOW¡Ù¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡ÖÌä¤¤¡×¤ò»ý¤Ä¶Ê¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÖJayu¡×¤Ï²Î»ì¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¡Ö¼«Í³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Î¤«¤ÊÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤Ï¿ô½½Ç¯Á°¤Ç¤â¿ô½½Ç¯¸å¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖKidd¡×¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢20ºÐ¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¤½¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸ÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØNOW¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¤â»ä¤¬Æ±¤¸¡ÖÌä¤¤¡×¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬º£¤¹¤°Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î3¡Á4Ç¯¤Î´Ö»ä¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJayu¡×¡¡MV
-¡ÖKidd¡×¤òº£²ó¿·¤¿¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÔ¶ÊÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æº£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡Ö¾þ¤é¤º¤Ë¡¢º£¤Î»ä¤òºÇ¤â¼«Á³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£ ¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢º£ºî¤Î´ð½à¤Ë¹ç¤¦ÊÔ¶Ê¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¿¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
-¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇºÇ¶á¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¥Ë¥å¡¼¥¨¥¤¥¸¤ò¤è¤¯Ä°¤¯¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Ìµ¤¤¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Ë¤¯¤¤²»³Ú¤À¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬Â¿¤¤º£ºî¤òºî¤ë²áÄø¤Ç¤³¤¦¤·¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§ºÇ¶á¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤Ê¤¤²»³Ú¤ò¤è¤¯Ä°¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÏÉáÄÌ¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬ºî¶Ê¤·¤¿²»³Ú¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À©Ìó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢±éÁÕ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿»þ¤â¡¢Ä°½°¤¬²Î»ì¤òÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²Î»ì¤ò²Î¤¦»þ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Èº²¤Ï³Î¼Â¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤Î´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú´ï¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë²»³Ú¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÄ°¤¼ê¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë²¿¤«¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
-´Ú¹ñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤ÏSE SO NEON¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤µ¤ó¡¢Silica Gel¤Î¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¥à¡¦¥É¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌ¾¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãç´Ö¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥½¥æ¥ó¡§So!YoON!¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ëÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SE SO NEON¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥É¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤É¤ì¤À¤±Íý²ò¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ëºî¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ë²¿¤«¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
-¥½¥æ¥ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥¤¥ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢ºÙÌîÀ²¿Ã¤ä´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢»Ô¿Í¤ÈÂ¼Ä¹¡Ê시인과 촌장¡Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤Ï¥½¥æ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Ä¹¤¯³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤»þ´ÖÁÏºî¤òÂ³¤±¡¢¿Í¤È¸ò¤ï¤ê¡¢²»³Ú¤ò¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿¼¤¯Âº·É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²áÄø¤Ç¤ÏÉ¬¤º³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙÌîÀ²¿Ã¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOSONO HOUSE COVERS¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×
-¤³¤Î¸å¤Ë¤Ï11·î¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò´Þ¤á¡¢Ä¹¤¤¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¿·ºî¤ò·È¤¨¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡É¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö3Revolution¡×º£Ç¯6·î¡¢´Ú¹ñ¡¦Asian Pop Festival¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
SE SO NEONÍèÆü¸ø±é
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷ THE GARDEN HALL
OPEN 18¡§00 / START 19¡§00
ÎÁ¶â¡§Á°Çä¤ê¡ï8,800¡Ê1DÂåÊÌÅÓ¡Ë
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://www.livenation.co.jp/se-so-neon-tickets-adp1599718
SE SO NEON
¡ØNOW¡Ù
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://asteri.lnk.to/SESONEON_NOW
Â¾¿Í¤ä¼Ò²ñ¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ËÍÉ¤é¤¬¤º¤Ë¡Ö¼«Ê¬¡×¤òÉ½¸½¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¶¯¿Ù¤Ê¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¡¢À®¸ù¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤âÆ±¤¸¤À¡£¡ØNOW¡Ù¤Ï¤½¤³¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¤òÀµÄ¾¤Ë»¯¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¤¤Þ¡×¤ò¹ÎÄê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë·Ú¤ä¤«³î¤ÄÎÏ¶¯¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢·é¤¯¡¢ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¥½¥æ¥ó¤ÏÁ°ºî¤ÎEP¡ØNonadaptation¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ò¡Ö´·¤ì¤¿´Ä¶¤òÎ¥¤ì¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ËÌò³ä¤òÃ´¤¤»Ï¤á¡¢Â¾¼Ô¤ä¼Ò²ñ¤Î»ëÀþ¤òÄ¾ÀÜ¼õ¤±»ß¤á¤ÆÇº¤à¤Ê¤«¤ÇÀ¸¤¸¤¿¡ÉËà»¤¡É¤¬¡¢ÁÏºî¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤òÃ´¤Ã¤¿ºîÉÊ¡×¤È¸ì¤ë¡£À®¸ù¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥½¥æ¥ó¤Ï¡¢So!YoON!Ì¾µÁ¤Î¥½¥í³èÆ°¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ò»ý¤Ä´Ú¹ñ¤òÎ¥¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¡¢´Ú¹ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¥½¥¦¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤ÇÄ¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢SE SO NEON¤Ï¥½¥æ¥ó¤Î°ì¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢³èÆ°µòÅÀ¤â¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø°Ü¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNOW¡Ù¤«¤é¤Ï¤³¤Î´Ö¤ÎÇº¤ß¤äÆâ¾Ê¤ò·Ð¤Æ¤Î¡¢³Î¤«¤Ê¼«¿®¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥½¥æ¥ó¤Î²Î¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Åª¤Ê¶Ê¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¡ÖRemember¡×¤ä¡ÖNew Romantic¡×¡¢SE SO NEON¤é¤·¤¤¶¯ÎÏ¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ÖNOW¡×¡Ö3 Revolution¡×¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤«¤é¤â¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÊ£»¨¤µ¤äÉÔ°Â´¶¤Þ¤ÇÀµÄ¾¤Ë°·¤Ã¤¿²Î»ì¤«¤é¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤È·«¤êÊÖ¤·²Î¤¦¡ÖRemember!¡×¤Ï¡¢¡Ö¤É¤³¤Ëµï¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦À©ºî´ü´ÖÃæ¤Î¥½¥æ¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶Ê¤À¤í¤¦¡£ÌÂ¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤òÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ï¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¡ØNOW¡Ù¤òÄ°¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢Èà½÷¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÂÐÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê½¼¼Â´¶¤µ¤¨¤â´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¸ø±é¤ÏÄ¹¤¤ËÌÊÆ¤È¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·ºî¤Î¶Ê¤¿¤Á¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï9·î½é¤á¡¢ËÌÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ò¹µ¤¨¤¿Á°Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤«¤éÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡ÖNOW¡× MV
Äê½»¤è¤ê¤â¡ÖÊÑ²½¡×¤òµá¤á¤Æ
-¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï´·¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¤¦¤Þ¤¯Å¬±þ¤·¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â1¥«·î²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤À¤±¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤É¤³¤«¤ËÄê½»¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¤½¤ì¤Û¤É½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹Á°¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ç1Ç¯´Ö¤Û¤Ü¥Î¥Þ¥É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¤É¤³¤«°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤Ë¤º¤Ã¤ÈÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤¬É¬¤º¤·¤â¡ÖÄêÃå¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á°ÜÆ°¤·¤Æ°ì¤Ä¤Î¾ì½ê¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÄêÃå¡×¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
-³ÆÃÏ¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤¹¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤Þ¡¢¥½¥æ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö²È¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§°ìÈÌÅª¤Ë¡Ö²È¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ËÊªÍýÅª¤Ë¹ø¤òÍî¤ÁÃå¤±¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ÇÊë¤é¤·¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â»ä¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ²È¤ÎÄêµÁ¤¬°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤½¤Î¥Ú¥Ã¥È¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¡Ö²È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸³è·÷¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö²È¡×¤È¤Ï²¿¤«¤òÃµ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê²ÝÂê¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Ï»ä¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¼«Ê¬¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤Î¾ì½ê¤ÇÂ¿¤¯¤Î·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤¹¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥½¥æ¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¤«¡£¤½¤ì¤È¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤è¤êÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§SE SO NEON¤Î²»³Ú¤Ï¤¤¤Ä¤â»ä¤Î¿ÍÀ¸¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤ÈÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤Á¤é¤¬Âç¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áí¹çÅª¤Ê·èÃÇ¤Ç¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Ã¤Æ¾ï¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯Î¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤¿¤³¤È¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÌä¤¤¡×¤«¤é¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë
-¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ØNOW¡Ù¤ÎÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤Ï²»³Ú³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î´°À®¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¶¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤Ï¼«Î©¿´¤Î¶¯¤¤À³Ê¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¾¼Ô¤Î»ëÀþ¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö»ä¤Î²»³Ú¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¤âÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤¬Å¬±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤Î¼Ò²ñ¤Ç²¿¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÇº¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²»³Ú¤òºî¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡¢´Ä¶¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶Á¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç³Ú¤·¤¯¿¼¤¯Ë×Æ¬¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢²»³Ú¤òºî¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤³¤Î½Ö´Ö¤Î¼«Ê¬¡×¤ËºÇ¤âÉ¬Í×¤Ê²»³Ú¤¬²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
-¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î³Ú¶Ê¤¬Â¿¤¤¡ØNOW¡Ù¤ò¡¢So!YoON!¤Ç¤Ï¤Ê¤¯SE SO NEON¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§º£ºî¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÃæ¤ËSo!YoON!¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æºî¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SE SO NEON¤ÈSo!YoON!¤È¤Ç¤ÏÀ©ºî¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£SE SO NEON¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡ÖÌä¤¤¡×¤«¤é¶Ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç»ä¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢É½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¼«Á³¤È·Á¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤ÇSo!YoON!¤Ï»ä¤¬¤¢¤ë¼ï¤Î¡Ö´ÆÆÄ¡×¤È¤·¤ÆÎ×¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤½¤ì¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡ØNOW¡Ù¤ÏºÇ½é¤«¤é¥½¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢SE SO NEON¤È¤·¤Æ½Ð¤·¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
-¡ØNOW¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¤âÂ¿¤¯¤Î¶Ê¤Ç¶¦ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Í¥ì¥ó¤ä¥ë¥É¥¦¥£¥°¡¦¥Ñ¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÏSo!YoON!¤Î¡ØEpisode1 : Love¡Ù¤«¤é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤ÈÄ¹¤¯°ì½ï¤Ë¶¦ºî¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥½¥æ¥ó¡§Èà¤é¤Ï¡ØEpisode1 : Love¡Ù¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö²»³Ú¤òºî¤ë²áÄø¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ó¤À¡×¤Èµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£º£²ó¡ØNOW¡Ù¤ÎÀ©ºî¤Ç¤Þ¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÅÔ»Ô¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Åö»þ¤Î¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥×¥í¥»¥¹¡×¤ËÌá¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢À©ºî¤Î²áÄø¤Ç¼«Á³¤Ë¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿®Íê¤Ç¤¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÍ§¿Í¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
-¤½¤ÎÈà¤é¤È¶¦ºî¤·¤¿¡ÖRemember!¡×¤ä¡ÖNew Romantic¡×¡ÖSmall Heart¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤Î·Ú²÷¤Ê¥°¥ë¡¼¥ô¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢²Î¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¤Û¤«¤Î¶Ê¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¼Â¤Ï¡ØNOW¡Ù¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¤Û¤Ü´Ú¹ñ¤Ç½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖSmall Heart¡×¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÖNew Romantic¡×¤ÏÁ°ºî¡ØNonadaptation¡Ù¤ÎÀ©ºî»þ´ü¤Ë²Î»ì¤â¥á¥í¥Ç¥£¤â´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÎºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤ò¡¢³¤³°¤ÇÊÌ¤Î¸À¸ì¤ò»È¤¦¿Í¤¿¤Á¤ÈÊÔ¶Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬»ä¤Ë¤Ï»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢À©ºîÊý¼°¤â´Ú¹ñ¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥µ¥¦¥ó¥É¤òºî¤ê¹þ¤ß¡¢²»¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÊý¼°¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤à¤·¤í¼Â¸³Åª¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¾Çò¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¶Ê¤Î°ìÈÖ¼«Á³¤Ê¡ÖÌ£¡×¤ò½Ð¤½¤¦¤ÈÅØÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±¤½¤®Íî¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢À¿¼Â¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
-²»¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤È´Ú¹ñ¤Ç¤Ï°ã¤¦¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¥á¥í¥Ç¥£¤Îºî¤êÊý¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î»ÅÊý¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¤Þ¤ÀÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó´Ú¹ñ¤Î³°¤ÇÀ©ºî¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤Î²»³Ú¤Ë¤ÏÎÏ¶¯¤¤¸ÇÍ¤Î¥«¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖNew Romantic¡×º£Ç¯6·î¡¢´Ú¹ñ¡¦Asian Pop Festival¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
ºäËÜÎ¶°ì¤äKIRINJI¤«¤é¤Î³Ø¤Ó
-¡ÖRemember!¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤ÎÀÂµî¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¼«Ê¬¤òËº¤ì¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÁ´ÂÎ¤ò´Ó¤¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤âÆÉ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ø¤Î»×¤¤¤ä¡¢¤½¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¤³¤Î¶Ê¤ÏÄ°¤¼ê¤Ë¤É¤¦Ä°¤³¤¨¤ë¤«¤È¡¢»ä¤¬ºî¤Ã¤¿Æ°µ¡¤¬¾¯¤·ÊÌ¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Î»ì¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö°×¤·¤¤¡×¤È¤«¡ÖÂç½°Åª¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶Ê¤ÎÃæ¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤Î¿®¤¸¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤¤¤Ä¤«»ä¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Ä°¤¯¤¿¤Ó¤Ë¶»¤¬¹âÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢´î¤Ó¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤ë¶Ê¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
-°ÊÁ°¤â¶¦±é¤·¤¿KIRINJI¤ÎÌ¾Á°¤¬¡ÖRemember!¡×¤Î¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÉôÊ¬¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§ËÙ¹þ¹â¼ù¤µ¤ó¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ì¥ÎÏ¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥³¡¼¥É¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¡¢ÌÌÇò¤¯Å¸³«¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¡ÖRemember!¡×¤Î¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤ÇÈ¿±Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖRemember!¡×MV
-¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î½ªÈ×¤Ë¡ÖJayu¡×¡ÖKidd¡×¡Ö3 Revolution¡×¤È¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥à¡¼¥É¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿ôÇ¯Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¥½¥æ¥ó¤µ¤ó¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¡ØNOW¡Ù¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ì¤â»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡ÖÌä¤¤¡×¤ò»ý¤Ä¶Ê¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡ÖJayu¡×¤Ï²Î»ì¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¡Ö¼«Í³¤È¤Ï²¿¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Î¤«¤ÊÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¶Ê¤Ï¿ô½½Ç¯Á°¤Ç¤â¿ô½½Ç¯¸å¤Ç¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖKidd¡×¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢20ºÐ¤Î»þ¤Ë½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â¤½¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸ÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØNOW¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ï¡¢¤É¤ì¤â¿ô½½Ç¯¸å¤Ë¤â»ä¤¬Æ±¤¸¡ÖÌä¤¤¡×¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬º£¤¹¤°Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î3¡Á4Ç¯¤Î´Ö»ä¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âÎÏ¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJayu¡×¡¡MV
-¡ÖKidd¡×¤òº£²ó¿·¤¿¤ËÏ¿²»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÔ¶ÊÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æº£ºî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡Ö¾þ¤é¤º¤Ë¡¢º£¤Î»ä¤òºÇ¤â¼«Á³¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¡£ ¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤è¤ê¼«Á³ÂÎ¤Ç¡¢º£ºî¤Î´ð½à¤Ë¹ç¤¦ÊÔ¶Ê¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¿¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
-¤¢¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇºÇ¶á¤Ï¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ä¥Ë¥å¡¼¥¨¥¤¥¸¤ò¤è¤¯Ä°¤¯¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬Ìµ¤¤¤·¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤Ë¤¯¤¤²»³Ú¤À¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤¬Â¿¤¤º£ºî¤òºî¤ë²áÄø¤Ç¤³¤¦¤·¤¿²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§ºÇ¶á¤â¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¤Ê¤¤²»³Ú¤ò¤è¤¯Ä°¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú¤ÏÉáÄÌ¡¢Â¾¤Î¿Í¤¬ºî¶Ê¤·¤¿²»³Ú¤ò±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À©Ìó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢±éÁÕ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤È¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤É¤ì¤À¤±¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿»þ¤â¡¢Ä°½°¤¬²Î»ì¤òÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²Î»ì¤ò²Î¤¦»þ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Èº²¤Ï³Î¼Â¤ËÅÁ¤ï¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¤½¤Î´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú´ï¤À¤±¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë²»³Ú¤ä¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤±¤ÉÄ°¤¼ê¤¬¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë²¿¤«¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
-´Ú¹ñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤ÏSE SO NEON¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥ó¤µ¤ó¡¢Silica Gel¤Î¥¥à¡¦¥Ï¥ó¥¸¥å¤µ¤ó¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥«¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥¥à¡¦¥É¥ª¥ó¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÌ¾¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãç´Ö¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¥½¥æ¥ó¡§So!YoON!¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ëÌÌÇò¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SE SO NEON¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥Ð¥ó¥É¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÚÂæ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¤É¤ì¤À¤±Íý²ò¤·¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤Ëºî¤ì¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ë²¿¤«¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
-¥½¥æ¥ó¤µ¤ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥±¥¤¥ë¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢ºÙÌîÀ²¿Ã¤ä´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥Ð¥ó¥É¡¢»Ô¿Í¤ÈÂ¼Ä¹¡Ê시인과 촌장¡Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤¦¤·¤¿µ¡²ñ¤Ï¥½¥æ¥ó¤µ¤ó¤Ë¤É¤ó¤Ê³Ø¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Ä¹¤¯³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êý¡¹¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤»þ´ÖÁÏºî¤òÂ³¤±¡¢¿Í¤È¸ò¤ï¤ê¡¢²»³Ú¤ò¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¿¼¤¯Âº·É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¿¼¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²áÄø¤Ç¤ÏÉ¬¤º³Ø¤Ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÙÌîÀ²¿Ã¤Î¥«¥Ð¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHOSONO HOUSE COVERS¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ËÄó¶¡¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×
-¤³¤Î¸å¤Ë¤Ï11·î¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤ò´Þ¤á¡¢Ä¹¤¤¥Ä¥¢¡¼¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥½¥æ¥ó¡§¿·ºî¤ò·È¤¨¤Æ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏËÜÅö¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡É¥Ð¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£²¿¤è¤ê¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÁ´ÎÏ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö3Revolution¡×º£Ç¯6·î¡¢´Ú¹ñ¡¦Asian Pop Festival¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü
SE SO NEONÍèÆü¸ø±é
2025Ç¯11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷ THE GARDEN HALL
OPEN 18¡§00 / START 19¡§00
ÎÁ¶â¡§Á°Çä¤ê¡ï8,800¡Ê1DÂåÊÌÅÓ¡Ë
¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://www.livenation.co.jp/se-so-neon-tickets-adp1599718
SE SO NEON
¡ØNOW¡Ù
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://asteri.lnk.to/SESONEON_NOW