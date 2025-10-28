¸øÎ©¹â¹»¤Î¡ÖÊç½¸Äê°÷¡×È¯É½¡¡2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê75¿ÍÁý²Ã¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï10·î28Æü¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¸øÎ©¹â¹»¤ÎÊç½¸Äê°÷¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Êç½¸Äê°÷¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê75¿ÍÂ¿¤¤4925¿Í¤Ç¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡¢¿Ê³Ø´õË¾Ä´ºº¤ä³ÆÃÏ°è¤ÎÃæ³Ø3Ç¯À¸¤ÎÁý¸º¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Êç½¸Äê°÷¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´ÆüÀ©¹â¹»¤ÎÊç½¸Äê°÷¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê75¿ÍÂ¿¤¤4925¿Í¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼õ¸¡¼Ô¿ô¤Ï4977¿Í¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢¶¥ÁèÎ¨¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤è¤ê0.001¥Ý¥¤¥ó¥È²¼¤¬¤ê¡¢1.011ÇÜ¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»ÊÌ¤Ë¤ß¤¿Äê°÷¤ÎÁý¸º¤Ï¡¢ÆÁÅç»ÔÎ©¤ÎÉáÄÌ²Ê¤¬20¿ÍÁý¡¢°¤ÇÈ¤¬15¿ÍÁý¡¢ÆÁÅçËÌ¤ÎÉáÄÌ²Ê¡¢ÌÄÌç¡¢ÏÆÄ®¤¬¤¤¤º¤ì¤â10¿ÍÁý¤Ê¤É¡¢8¹»2³Ø²Ê¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÃÓÅÄ¤ÎÉáÄÌ²Ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Æþ»î¤ÇÂçÉý¤ÊÄê°÷³ä¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢5¿Í¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°éÀ®·¿ÁªÈ´¤È°ìÈÌÁªÈ´¤ÎÊç½¸¿Í°÷¤Ï¡¢11·îÃæ½Ü¤ËÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£