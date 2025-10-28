ÂôÂ¼¾Þ¤Ï¡ÖÃ£À®¤¬Ãø¤·¤¯º¤Æñ¡×¤Ç´ð½à´ËÏÂ¤Ø¡ÄÆüËÜ¥Ï¥à°ËÆ£Âç³¤¤¬½é¼õ¾Þ¤â¡¢¥¯¥ê¥¢¤Ï¡Ö7Ê¬¤Î3¡×
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¡Ö³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡×¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ï¥à¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ½ÐÀÊ¤Ëµ¤¾è¤ê¤·¤Ê¤¤¥ï¥±¡Ä¥½¥Õ¥ÈB¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï·çÀÊÉ½ÌÀ
¡¡ºò27Æü¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î°ËÆ£Âç³¤¡Ê28¡Ë¤Î½é¼õ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÂôÂ¼¾Þ¤ÏÀèÈ¯´°Åê·¿¤À¤Ã¤¿ÂôÂ¼±É¼£¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢1947Ç¯¤ËÀ©Äê¡£¡Ö25ÅÐÈÄ¡×¡Ö10´°Åê¡×¡Ö15¾¡¡×¡Ö¾¡Î¨6³ä¡×¡Ö200¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡Ö150Ã¥»°¿¶¡×¡ÖËÉ¸æÎ¨2.50¡×¤È´ð½à¤¬7¤Ä¤¢¤ê¡¢°ËÆ£¤Ï27ÅÐÈÄ¡¢195»°¿¶¡¢¾¡Î¨.636¤Ç3¤Ä¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢6´°Åê¤ä196²ó3Ê¬¤Î2¤Ê¤É¡¢4¹àÌÜ¤¬´ð½à°Ê²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤â»ö¼Â¡£7¹àÌÜ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¼õ¾Þ¼Ô¤Ï18Ç¯¤Îµð¿Í¡¦¿ûÌî¡Ê¸½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºòµ¨¤Ï³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡£Åê¼ê¤ÎÊ¬¶È²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤¤¤è¤¤¤è»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÁª¹Í°Ñ°÷¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢´ð½à¤Î´ËÏÂ¤òÈ¯É½¡£ÍèÇ¯¤«¤é10´°Åê¤ò8´°Åê¡¢200¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò180¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤·¡¢ËÙÆâ¹±É×°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö¸½¹Ô¤Î´ð½à¤Ç¤ÏÃ£À®¤¬Ãø¤·¤¯º¤Æñ¡£º£¸å¤â5Ç¯¤ò¥á¥É¤Ë¸¡¾Ú¡¢µÄÏÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡8´°Åê¤Ç¤¹¤é¡¢¥»¤Ï20Ç¯¤ÎÂçÌî¡ÊÃæÆü¡Ë¡¢¥Ñ¤Ï17Ç¯¤ÎÂ§ËÜ¡Ê³ÚÅ·¡Ë¤¬ºÇ¸å¡£180¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤â¡¢º£µ¨¤Ï°ËÆ£¤À¤±¤À¡£´ËÏÂ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Ã£À®º¤Æñ¤Ê´ð½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡71Ç¯¤Ë´°Á´»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿ÍOB¤Î¹â¶¶Á±Àµ»á¤Ï¡Ö´ËÏÂ¤Ï¤ä¤à¤Ê¤·¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö¤à¤·¤í¡¢´°Åê¿ô¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤Î¹àÌÜ¤Ï¤Ê¤¯¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£ÂôÂ¼±É¼£¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤¿¤á¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÂôÂ¼¤µ¤ó¤Î»þÂå¤È¤ÏÌîµå¤¬°Û¤Ê¤ë¡£Ê¬¶ÈÀ©¤¬¿Ê¤ó¤Àº£¤ÏÅê¼ê¤¬´°Åê¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ø¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¶Á¤¯¡Ù¤È¥Ù¥ó¥Á¤¬´°Åê¤µ¤»¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£QS¡Ê6²ó3¼«ÀÕÅÀ°ÊÆâ¡Ë¤Ç¤è¤·¤È¤µ¤ì¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤â²Ô¤²¤Ê¤¤¡£¤Ê¤é¤Ð¾¡¤ÁÀ±¤äËÉ¸æÎ¨¤Ê¤ÉÊÌ¤Î´ð½à¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤¿¾Þ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ø´ð½à¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢10Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â´°Åê·¿¤ÎÀèÈ¯¤ËÍ¿¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤È¸Â¤é¤ì¤¿°ìÉô¤ÎÅê¼ê¤·¤«¼õ¾Þ¤Ç¤¤º¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¾Þ¤Î²ÁÃÍ¤¬Çö¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¿·¾±´ÆÆÄ¤¬´°Åê¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤â¡¢°ËÆ£¤Î6´°Åê¤¬¤»¤¤¤¼¤¤¡£¶ìÆù¤Î´ËÏÂ¤ÏÃ×¤·Êý¤Ê¤·¨¡¨¡¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
