Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¡¡¸©³°¤«¤é¤Î¡Ö»Ù±ç¼õ¤±Æþ¤ì·×²èÁÇ°Æ¡×È¯É½¡ÚÆÁÅç¡Û
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Â¾¸©¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡¢·×²è¤ÎÁÇ°Æ¤¬10·î28Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¸©¤ËÂÐ¤·¡¢Â¨»þ¤Î»Ù±ç¤ËÅö¤¿¤ë¼«¼£ÂÎ¤ò»öÁ°¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÁÅç¸©¤Ø¤ÏÄ»¼è¸©¤È¿·³ã»Ô¤¬»Ù±ç¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢´Ø·¸¼«¼£ÂÎ¤ÇÈ¯ºÒÄ¾¸å¤«¤é¤Î»Ù±ç¼õ¤±Æþ¤ì·×²è¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢28Æü¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿ÁÇ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ï´Ø·¸»ÔÄ®Â¼¤Ë°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢2025Ç¯Ãæ¤Ë·×²è¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿·×²è¤ò¸µ¤Ë¿Þ¾å·±Îý¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£