「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースの山本由伸投手が延長十八回からブルペンで準備を開始。フリーマンのサヨナラ弾で死闘に終止符が打たれると、ベンチ前に戻ってきた山本はロバーツ監督に抱きしめられた。

第２戦で１０５球の完投勝利を飾ってから中１日。山本は延長十八回表からブルペンで準備を始めた。十六回にアイアトン通訳を連れてロバーツ監督のもとに向かい、話し込む様子が中継カメラに映し出されていた。

「もう行くしかないと。体調的にも大丈夫。誰もいなかったので。準備できるといいました」と山本。男気をみせ、登板を提案してきた山本についてロバーツ監督は「必要なだけ投げてもらうつもりだった。彼が最後の切り札だった」と明かした。

山本の姿はナインの心も奮い立たせた。勝利後、次々と仲間が駆け寄り、山本を抱きしめる様子があった。その１人で、試合を決めたフリーマンは「彼とはハグをした。彼が登板する覚悟を持っていたことは、チームの姿勢を象徴している」と誇らしげ。一方で、「彼がブルペンで投球練習しているのを見て、この試合で彼を投げさせてはいけないと思った」と本音を漏らした。

山本は「ホームランで助かりました。こんな大接戦だったので勝てたのはうれしかったです」と笑み。フリーマンは「今夜は全員の力が必要だった。実際には登板しなかったが、それでも彼の姿勢がチームの性格を表している」とうなずいた。