ÉÖÆ¬¤ÎÏ©¾å¤Ç¡È¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¡É¤« ¤¤¤º¤ì¤â20Âå¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË2¿Í¤òÂáÊá º£Ç¯¤ÏÁû²»¤Ê¤É105·ï¤Î¶ì¾ð´ó¤»¤é¤ì¤ë
¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¤Î°ìÈÌÆ»¤ò2Âæ°Ê¾å¤Î¼Ö¤Ç¡È¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¡É¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¥É¥ê¥Õ¥ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¶â¾ë¤ÕÆ¬¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¤¤º¤ì¤â²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢ÉðËÄ®¤Ë½»¤àÃÝÅÄÏ¡±ûÍÆµ¿¼Ô(23)¤È¡¢Âç¼£Ä®¤ÎµÈÅÄ·ëæÆÍÆµ¿¼Ô(22)¤Ç¤¹¡£
¡¡º£Ç¯4·î¡¢¹Á¶è¤Î¶â¾ë¤ÕÆ¬¤ÎÏ©¾å¤ò2Âæ°Ê¾å¤Î¼Ö¤Ç¥É¥ê¥Õ¥ÈÁö¹Ô¤·¤Æ¡¢Æ»Ï©¤Î¸òÄÌ¤Ë´í¸±¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶â¾ë¤ÕÆ¬¼þÊÕ¤Ï30Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢½µËö¤Î¿¼Ìë¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥ê¥Õ¥ÈÂ²¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯8·îËö¤Þ¤Ç¤ÇÁû²»¤Ê¤É105·ï¤Î¶ì¾ð¤¬·Ù»¡¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£