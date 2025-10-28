¼«Âð¸¼´ØÁ°¤Ë823Ëü±ß¤òÃÖ¤¤¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡Ä¤¤Ã¤«¤±¤Ï·º»ö¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¡¡³ã¾å»Ô¤Î70ÂåÃËÀ¤¬Èï³²¤Ë¡¡½©ÅÄ
Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢³ã¾å»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¼«Âð¤Î¸¼´ØÁ°¤Ë¸½¶â800Ëü±ßÍ¾¤ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï·Ù»¡´±¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½©ÅÄÎ×¹Á·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³ã¾å»Ô¤Ë½»¤à70Âå¤ÎÃËÀ¤ÏÀè·î26Æü¡¢Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Î·º»ö¡¢¥¤¥·¥«¥ï¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¼«Âð¤Î¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ãæ±û·Ù»¡½ð¤Î¥·¥â¥«¥ï¤ÈÌ¾¾è¤ë½÷¤«¤é¤Ï¡Ö»æÊ¾¤ÎÈÖ¹æ³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¶â¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¡×¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤¿ÃËÀ¤Ï¿ô½½²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¸½¶â¹ç¤ï¤»¤Æ823Ëü±ß¤òATM¤Ç°ú¤½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ëº£·î18Æü¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ë¸¼´ØÀè¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¶â¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï·Ù»¡´±¤À¤È¿®¤¸¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò·º»ö¤Î¥¤¥·¥«¥ï¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£