¸µ·º»ö¤¬¶µ¤¨¤ë¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤È¤Ï¡©¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î!?¡×
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡ØÍµÈ¥¯¥¤¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥¯¥¤¥º¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¤ÈÊâ¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥¤¥º¤òºîÌä¤¹¤ë¡ÖÍµÈ¤ÈÃÎ¤Îµð¿Í¡¡»¨³Ø¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Î¹¡×¤Î¡ÈÌë¤Î¾åÌîÊÔ¡É¤Î´°·ëÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥á²£¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸µºë¶Ì¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¤ÇÈÈºá¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Îº´¡¹ÌÚÀ®»°¤¬¡¢¡Ö·Ù»¡¤Ï¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¸ý¤ò³«¤¯¡£º´¡¹ÌÚ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¶Ã¤¤Î»ö¼Â¤È¤Ï¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÈJP¥«¡¼¥É¡É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÈÃÎ¤Îµð¿Í¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¤¥º¥Þ¥Ë¥¢¡¦¤·¤ß¤±¤ó¡õ¹½À®ºî²È¡¦ÌðÌîÎ»Ê¿¤Ë²Ã¤¨¡¢º´¡¹ÌÚÀ®»°¤¬½é»²²Ã¤·¤¿º£²ó¡£¥¢¥á²£¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
·Ù»¡¤äÈÈºá¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È¥¦¥é»¨³Ø¡É¤ò¸ì¤ëº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢É÷Â¯Å¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢·Ù»¡¤¬°ãË¡¤ÊÅ¹ÊÞ¤òÅ¦È¯¤¹¤ëºÝ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö·º»ö¤ÏÊÑÁõ¤¹¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤â¶âÈ±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¡£Î©¤ÁÆþ¤êÄ´ºº¤Ï¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¤°Õ¤Î¤¿¤á¡¢°ãË¡¤ÊÅ¹ÊÞ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â·º»ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤È»Ü¾û¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Ãæ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï·º»ö¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦È±¤òÀ÷¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÁ°¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Àº£ÆüµÙ¤ß¤«¤¡¡×¤Ê¤É¤È°ì¼ÇµïÂÇ¤Ä¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤¹¤ë¤È°ãË¡É÷Â¯Å¹¤ÎÈâ¤¬³«¤¡¢Å¹°÷¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÄÌ¤êÀâÌÀ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ç·Ù»¡¼êÄ¢¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡È¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡Ö·Ù»¡¤Ï¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢É¬¤º¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÊ§¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤¸¤Ä¤Ï·Ù»¡´±¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤À¤±¤¬»ý¤Ä¡ÈJP¥«¡¼¥É¡É¡Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ý¥ê¥¹¡¦¥«¡¼¥É¡Ë¤È¤¤¤¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£Å¹°÷¤ÏJP¥«¡¼¥É¤ò¸«¤Æ·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤À¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÍµÈ¤Ï¡ÖJP¥«¡¼¥É¤Ã¤Æ¸ÂÅÙ³Û¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¤Ë¿Ò¤Í¡¢½Ð±é¼Ô¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤âJP¥«¡¼¥É¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤É¤è¤á¤¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î!?¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£