¥¢¥Ë¥á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÊÈÎÇä²Á³Ê4Ëü4000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅ¹¤«¤éÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡ÊÌ¤ÎÅ¹¤Ç¤ÎËü°ú¤ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î29ºÐÃË¤òºÆÂáÊá¡Ô¿·³ã¡Õ
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¸ÞÀô»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê29¡Ë¤¬28Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï10·î3Æü¸á¸å6»þÈ¾º¢¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë1¸Ä¡Ê»þ²ÁÌó4Ëü4000±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï10·î6Æü¡¢¿·È¯ÅÄ»ÔÆâ¤ÎÇã¼èÀìÌçÅ¹¤Ç¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë1¸Ä¡ÊÈÎÇä²Á³Ê2Ëü8,600±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç7Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¡¢ÁÜºº¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÍÆµ¿¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢Æ°µ¡¤ä¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÍÆµ¿¤¬¤Ê¤¤¤«Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
