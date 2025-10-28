GANG PARADEが、10月29日より7日間連続で最新のライブ映像を公式YouTubeチャンネルにて公開。あわせて、11月7日から10周年イヤースペシャルインタビューを同チャンネルにて順次公開する。

同ライブ映像は『THE GANG PARADE RISES Z at Spotify O-EAST 2025.8.21』にて収録されたもの。12月17日リリースの8thシングル初回生産限定盤に付属のBlu-rayより、リリースに先駆けて「GANG RISE」「アンビバレント」「Sparkling Moon」「Gangsta Vibes」「So many members」「Gang Gang Disco」「Plastic 2 Mercy」の計7曲が公開される。

ライブ映像は、10月29日から11月4日までの7日間毎日21時に1曲ずつプレミア公開。あわせて動画公開の24時間前から1日限定で、楽曲への想いやライブの思い出を語るメンバーのコメント動画も日替わりで公開となる。

さらに11月7日から公開される10周年イヤースペシャルインタビューでは、映像ディレクター 岩淵弘樹が合計11本にわたって、メンバーそれぞれの想いを深掘りする。

なお、GANG PARADEが12月16日にZepp Shinjuku (TOKYO)にて開催する10周年イヤー記念のスペシャルライブ『GANG PARADE 10th YEAR SPECIAL LIVE “THANK YOU, PARADE”』のチケットは、ファンクラブ『ASOVIVA』抽選先行を10月29日23時まで受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）