10·î27Æü¡Ê·î¡ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¤Ë¡¢Ë§º¬µþ»Ò¤È²£ß·²Æ»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡ª19ºÐ¤ÇÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿Ë§º¬¤È¡¢¡ÖÊª¿´¤Ä¤¤¤¿»þ¤«¤é1ÏÃ¤â·ç¤«¤µ¤º¤ËÄ«¥É¥é¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÄ«¥É¥é¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤È¸ì¤ë¡¢¶Ú¶âÆþ¤êÄ«¥É¥é¥Õ¥¡¥ó¤Î²£ß·¡£º£²ó¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡õÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿2¿Í¤Î¡ØÄ«¥É¥éSP¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¡£
¢£Ë§º¬µþ»Ò Ä«¥É¥é»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¡õ¡È¸µ¡¦Å·ºÍ»ÒÌò¡É¤È¤ÎºÆ²ñ
Ë§º¬¤Ï¡¢4²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢2261¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¸«»ö¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¡Ê2016Ç¯¡Ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ä«¥É¥é»£±ÆÃæ¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¥¸¥ó¥¯¥¹¤ä¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ«¥É¥é¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤â¾Ò²ð¡£
»£±ÆÃæ¡¢Ë§º¬¤Ïµ¤¾æ¤Ë»£±Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥¤¥¯¤ÎÅÓÃæ¤ËµÞ¤ËÎÞ¤¬°î¤ì¤ë¤Ê¤É¶ìÏ«¤·¤¿ÌÌ¤â¹ðÇò¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ÏÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ¤ê¤¬¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë§º¬¤¬¡Ö¡Ê»£±ÆÃæ¡Ë¤¹¤´¤¯³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ÈÂ¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÅÏîµ¤³¤Î¤ß¤µ¤ó¡£¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×»£±ÆÃæ¤Ï¡¢10ºÐ¤Ê¤¬¤éÂç¿Í´éÉé¤±¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢2012Ç¯¡¢±Ç²è¡ÖÈ¬ÆüÌÜ¤ÎÀæ¡×¤Ë¤Æ¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡ÈÅ·ºÍ»ÒÌò¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£
º£²ó¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÏîµ¤µ¤ó¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¤·¡¢Ìó10Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤¬¼Â¸½¡ªË§º¬¤Ï¡¢º£¤Ï¼«¿È¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿Ç¯Îð¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÅÏîµ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤¤ê¡£ÅÏîµ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Î±³Ø¤äµ¯¶È·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏµÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¢£²£ß·²Æ»Ò¤¬²òÀâ ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¡Èº§³èÉ¬¾¡Ë¡¡É¤È¤Ï¡©
²£ß·¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÉ×¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿º§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¡£21ºÐ¤Îº¢¤«¤é¹Ô¤»Ï¤á¡¢¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¥¸¥à¡×¤È¸ì¤ê¡¢100²ó»²²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Èº§³è¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ÌÔ¼Ô¡É¤Î²£ß·¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îº§³èÉ¬¾¡Ë¡¤òÅÁ¼ø¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¡Öº§³è¤À¤±¤ÉÉþÁõ¤Ï¡ÈÉáÃÊÃå¡É°ìÂò¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¼êÁê¤È½ñ¤¯¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼Ö¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¯¡×¤Ê¤ÉÁê¼ê¤È¤ÎÀÜ¶áÊýË¡¤ò¶µ¤¨¤ëÃæ¡¢¡Ö²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÎÎäÂ¢¸ËÇä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡È²ÈÄíÁü¡É¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¡£¡ÖÎäÂ¢¸Ë¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Î¥µ¥¤¥º¡×¡Ö¡Ê¾Íè¤Î¡Ë»Ò¤É¤â¤ÎÏÃ¤Ã¤Æ·ë¹½¥Ê¡¼¥Ð¥¹¤À¤±¤É¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ÎÁ°¤À¤È·ë¹½ÏÃ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¡¢²£ß·ÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²ñÏÃ¤Ï¡È¤·¤¿¤·¤²¡É¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤í¡×¡Ö¡È¤·¡É¤¬¿¦¶È¡¢¡È¤¿¡É¤¬¿©¤ÙÊª¡¢¡È¤·¡É¤¬½Ð¿ÈÃÏ¡¢¡È¤²¡É¤¬·ÝÇ½¤ÎÏÃ¡×¤È¡¢Æü¾ï¤Ç¤â»È¤¨¤ë¥È¡¼¥¯½Ñ¤âÈäÏª¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï´¶¿´¤ÎÀ¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£