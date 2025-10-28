総合格闘家の青木真也が23日、自身のYouTubeチャンネルを更新。11月3日に兵庫県・GLION ARENA KOBEにて開催される「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」のメインマッチ、「秋元強真 vs. 萩原京平」について言及し、両者の分析と展開予想をした。



■朝倉未来戦にもつながる因縁マッチ

■試合のカギを握る打撃戦、秋元優勢か

■「UFCも全然あり得る」秋元の才能を大絶賛

19歳の新星・秋元と萩原による“因縁”の一戦。萩原が勝てば、朝倉未来との再戦につながる一戦としても注目を集めている。青木は両者を分析し「切るカード（選択肢）が多いのは確実に秋元」だとし、打撃も組技もできる秋元を「ハイブリット型」と絶賛。一方の萩原については「明らかに組み技に難がある。ただ、パンチという文脈では才能がある」と左ジャブを評価。しかし、打撃に集中するとディフェンスが疎かになって組まれやすいという弱点も指摘した。試合の注目ポイントには“打撃戦”を挙げた。青木は両者の打撃の違いに言及し、萩原は近距離で威力のある打撃を、秋元は距離をとってテクニカルな打撃を繰り出すとし、「正直、秋元選手が組みやすいと思う」と秋元優勢との見解を示した。さらに、秋元が階級をフェザー級に上げたことについては「得策」だとし、19歳の成長期に減量で消耗するよりも、しっかり食べて練習に注力したほうがいいと提言。「RIZIN出てきた時から見てるけど、才能が違う。めちゃくちゃ勘がいい」「才能の塊だと思う」と大絶賛。「もっと上の舞台が見えてくるくらいの才能だと思う」とし、21歳くらいまでは大切に育てた方がいいとした。世界最高峰といわれる米総合格闘技団体「UFC」への出場も「全然あり得る」と述べ、「とにかく才能がやべえんだ。勘がいい、センスがいい、そういう子」と秋元の才能をベタ褒めした。今回の試合については「萩原さんが勝つには特攻しかない」と秋元勝利を予想した青木。果たして予想は当たるのか。注目の一戦となる。



