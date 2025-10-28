梅田サイファー、「ミリオンが欲しい！」と切実に訴える新曲「ミリオン☆ヒット」を紹介

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「僕らは13人おるんで、ギャラが13等分。だから、普通のアーティストの13倍稼がないと、それなりのマニー（Money）をゲットできない。だから…ミリオン（・ヒット）が欲しい！」（テークエム）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。10月は、大阪・梅田発のヒップホップ・クルー、梅田サイファーから、テークエムとHATCHが担当MCとして登場。

10月28日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、9月24日にリリースされた3rdアルバム『HAPPY RETENTION』から、「ミリオン☆ヒット」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、9月24日にCDと配信でリリースされた、梅田サイファーのメジャー3rdアルバム『HAPPY RETENTION』に収録されている『ミリオン☆ヒット』です」とHATCHが曲紹介して、番組をスタートしたこの日。

「もう、お金持ちになりたいですよね？」（テークエム）「その通り！」（HATCH）と曲紹介を始めると、「僕がつけたわけじゃないですけど、ミリオンとヒットの間に☆があるんですよ。つのだ☆ひろさん方式でね」と笑うテークエム。

続いて、「どうしても、この話題は避けられないんですけど。グループの中に1人、億万長者がいるんですよ。世界規模で活躍している、R-指定って言うんですけど」と、テークエムがR-指定を話題に上げると、「そんななか、僕らは13人おるんで、ギャラが13等分なんですよ。だから、普通のアーティストの13倍、ならびに7倍は稼がないと、それなりのマニー（Money）をゲットできない。だからミリオン（・ヒット）が欲しい！みたいな」（テークエム）「本当に欲しい！」（HATCH）と切実に訴えたふたり。

「そういう、ハッピーながらも切実なリアル…リアルトークですよね？」（テークエム）「まぁ、赤裸々に言いつつも、悲観はしてないけど」（HATCH）と楽曲について説明すると、「俺らの面白いところっていうか、いいところだなって自分で思うのは、そのリアルな部分とユーモアのバランス。ずっと悲観するとか、辛いとか、真っ直ぐ熱くっていうよりは、そこに冗談を交えながら笑って前に進んでいくみたいな。なんかそれは今回のアルバムのハッピー成分のなかでも、けっこう強まってる部分かな？と俺は思ってますね」と、テークエムがグループやアルバムについて分析した。

歌詞に関しては、「KEN THE 390さんの『2階建ての家を買おう』っていう、俺らの直近の先輩のラッパーの名曲があるんですけど、それを大胆にサンプリングさせてもらってます」とテークエムが明かすと、「＜あと俺も毛並みのいい犬を飼おう＞ってね」と笑ったHATCH。

その流れで犬の話題となり、「HATCHくんも犬飼ってますが？」と質問するテークエムに、「いや、俺も毛並みの良い大型犬を飼ってはいますが、まだミリオンには達してないんでね」と答えたHATCH。「じゃあ、犬は成功の象徴ではないと？」と聞かれ、「いや、（成功の象徴では）なかったね！ 生活を犠牲にすれば、大型犬も都内で飼えます（笑）」とHATCHが断言した。

現在、10月5日・東京公演を皮切りとした全国ツアー『47都道府県TOUR 2025→2026 ～UC is comin’～』を開催中の梅田サイファー。「東京、埼玉公演は初っ端から終了してしまって。直近である千葉があるんですが、ソールドアウトしてしまいました。ありがとうございます」と公演情報について説明したテークエムは、「そこに限らず、『実家戻ってるよ』とかで他の都道府県に来てくれる方がいらっしゃいましたら、すごい嬉しいです。ぜひ会場でお会いしましょう！」とリスナーに呼びかけた。

また、『誰だってNeed Music』のマンスリーMCは、今回でラストとなる梅田サイファー。「47都道府県ツアー、終わったらどうしようかね？」と聞かれて、「そうね、さらに上の大きいところでライブをしたいし」と意気込みを語るHATCHに、「もしくは仲悪くなって解散か？やね（笑）」と返し、高笑いするテークエム。「イヤなこというな、こんなハッピーなアルバムを出しておいて」とHATCHが返すと、「そうならないように応援よろしくお願いします！」とテークエムが締めくくった。

梅田サイファーの最新情報は、公式ホームページをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

『誰だってNeed music』概要

10月28日（火）16:00-18:50のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内、17:52頃に放送

※J-WAVE『GRANDMARQUEE』内で毎週火曜日に放送される120秒の長尺CM企画

梅田サイファー OFFICIAL SITE

https://www.sonymusic.co.jp/artist/UMEDACYPHER/