¡ÖÄ¶Ä¶Ä¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×NHK¡È¿Íµ¤¥¢¥Ê¡É¤¬¥ª¥¢¥·¥¹ÆüËÜ¸ø±é¤ËÂç¶½Ê³¤ÇÏ¢Â³Åê¹Æ¡Ä¸«¤»¤¿¡È¶Ú¶âÆþ¤ê¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ö¤ê
¡ÔOasis´¶ÌµÎÌ!²¿ÅÙ¤«¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤ÆÎÞ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤É¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤·¤Ó¤ì¤Æ³Ú¤·¤¹¤®¤Æ½ª»Ï¥Ë¥Ã¥³¥Ë¥³¤ÇÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¤¡¤¡¤¡¡¼¡¼¡¼¡¼!!!!!!!!!¡Õ
¡¡X¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢NHK¤Î¿ù±ºÍ§µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£Æ±»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎÆüËÜ¸ø±é¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤¹¤ë¿ù±º¥¢¥Ê¤Î¼Ì¿¿¤À¡£Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÆüÉÕ¤¬10·î27Æü¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¸áÁ°0»þÈ¾¡£
¡¡¿ù±º¥¢¥Ê¤ÏÂ³¤±¤Æ
¡ÔÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¤ªÎÙ¤ÎÊý¤Ë¡Ö¸ªÁÈ¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¥Ý¥º¥Ê¥ó¤âÃ£À®!!¤ß¤ó¤Ê¤ÇÈô¤ÓÄ·¤Í¤ë¤ÎÄ¶Ä¶Ä¶³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤·¤¢¤Î¸÷·Ê¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤º¤Ã¤ÈÀäÂÐËº¤ì¤Ê¤¤¡Õ
¡Ô¥»¥È¥êÁ´¶ÊºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤·Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤±¤¿¤±¤É¤¤¤ÞÍ¾±¤¤ÎÃæ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤ÎÃæÌÄ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏSome Might Say¡£¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯¤¹¤´¤¯¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡¼¤¯¥°¥Ã¤È¤¤¿¤·¸Ä¿ÍÅª¤Ëº£Æü¤ÎºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤Ìë¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿!!!¡Õ
¡¡¤È¡¢¶½Ê³¤¬¤µ¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤ÇX¤Ë3Ï¢Åê¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢10·î24Æü¤Ë¤â
¡Ô¤¤¤ÞOasis¤¬¤³¤ÎÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¡¢¤Æ¤Ê¤ó¤«ÉÔ»×µÄ¤À¤·Ææ¤Ë¤½¤ï¤½¤ï¤¹¤ë¤·¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¤Ã¶»Ç®¤À¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼!!!!!!!!!!¡Õ
¡Ô¤É¤ì¤À¤±¤½¤ï¤½¤ï¤·¤Æ¤ë¤Æº£¡ÖÅÔ±Ä¢þ¢þÀþ¡×¤¬¡Ö¥ª¥¨¥£¥·¥¹¡×¤ÆÄ°¤³¤¨¤¿¤°¤é¤¤¤ËÉâ¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤è¥ê¥¢¥ë¤Ë¡£Íî¤ÁÃå¤±»ä¡Õ
¡¡¤ÈÅê¹Æ¡£¥ª¥¢¥·¥¹°¦¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£
¡Ö¿ù±º¥¢¥Ê¤Ï¥¬¥Á¤Î²»³Ú¹¥¤¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡£7·î¤Ë¤Ï²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ø¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Ë»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤òX¤ÇÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤Ï²»³Ú´ØÏ¢¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤«¤Ê¤êÄÌ¹¥¤ß¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¿ù±º¥¢¥Ê¤Ï1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î42ºÐ¡£¥ª¥¢¥·¥¹¤Ï¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤ÎÀ¤Âå¤À¡£NHK¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Î¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¼ñÌ£¡¦ÆÃµ»¤È¤·¤Æ¡Ö²»³Ú¡¢¥é¥¤¥Ö¡¢Ìî³°¥Õ¥§¥¹¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡¡¥ì¥³¡¼¥É½¸¤á¤È¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤â¼ñÌ£¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î27Æü¤Ë¤ÏNHK¡Ø¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¡Ù¤Ç¥ª¥¢¥·¥¹¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¿ù±º¥¢¥Ê¤Î²»³Ú¹¥¤¡¢¥ª¥¢¥·¥¹°¦¤òÃÎ¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Ï
¡Ô¥ª¥¢¥·¥¹¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¡#¥¯¥í¸½¡¡¤¸¤ãÃ»¤¹¤®¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êNHK¤Ê¤é¿ù±ºÍ§µª¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡Õ
¡Ô¿ù±º¤µ¤ó¤â¡¢¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¸½Âå¤ËÍðÆþ¤·¤Æ¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Ø¤Î»×¤¤¤Î¤¿¤±¤ò¸ì¤Ã¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¸å¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤ÎÃ´Åö¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤â?