ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に投打二刀流で出場予定。相手先発は、メジャー8年目のシェーン・ビーバー投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は13打数2安打

相手先発は、30歳の右腕ビーバー。2018年にインディアンス（現ガーディアンズ）でメジャー初昇格。20年の短縮シーズンには8勝1敗、防御率1.63の好成績でサイヤング賞に輝いた。24年にトミー・ジョン手術を受け、リハビリ中にブルージェイズへ移籍。今季8月に戦列へ復帰し、ポストシーズンのローテーションを担っている。

近年は5球種を操り、投球の35.7％をフォーシームが占める。右打者にはスライダーを多投し、左打者にはナックルカーブやチェンジアップ、カットボールも織り交ぜる。手術前ほど三振割合は優れていないが、制球力は健在だ。

大谷はビーバーと通算13打席対戦し、13打数2安打とやや苦戦。フォーシームで3つ、ナックルカーブで2つ、スライダーで1つの計6三振を奪われている。第3戦では右足太ももを痛めた様子も、先発登板の可能性が濃厚。3年ぶりとなる右腕との対決で2試合連発“二刀流”アーチは飛び出すか。

■試合情報

ドジャースvs.ブルージェイズ

試合開始：日本時間10月29日（水）9時00分

中継情報：NHK総合／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3（録画）