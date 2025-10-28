蒼井翔太×七海ひろき、演劇＋音楽で魅せたコラボライブの模様がエムオン!にて全編独占放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

蒼井翔太と七海ひろきによるコラボライブ『蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”』の模様が、11月9日にMUSIC ON! TV（エムオン!）にて全編独占放送されることが決定した。

■前半＝演劇パート、後半＝ライブパートの二部構成！

声優・アーティスト・俳優として幅広く活動する蒼井翔太と七海ひろき。2024年に開催された『KING SUPER LIVE 2024』での歌唱が大きな反響を呼び、8月27日 にコラボミニアルバム『METEORA』をリリース。

そんなふたりが、コラボライブ『蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”』を開催（9月6日、東京・Kanadevia Hall ）。

前半の演劇パートでは、コラボミニアルバム収録曲を軸にしたストーリーを舞台経験も豊富なふたりが演じ、後半のライブパートでは、各々のソロコーナーはもちろん、水樹奈々×T.M.Revolutionの楽曲「革命デュアリズム」のカバーや本公演だけのコラボデュエットも披露。蒼井と七海にしか見せることができないパフォーマンス満載のステージは必見だ。

また、この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募した人の中から抽選で計3名に、直筆サイン入りライブパンフレットをプレゼント。詳しい内容についてはキャンペーン詳細ページで確認しよう。

■番組情報

MUSIC ON! TV（エムオン!）『M-ON! LIVE 蒼井翔太×七海ひろき 「DRAMATIC LIVE “METEORA”」』

11/09（日）22:30～25:00

【セットリスト】

CosmoS / 蒼井翔太×七海ひろき

Stella / 蒼井翔太×七海ひろき

砂漠の花 / 蒼井翔太×七海ひろき

CosmoS -Reprise Version- / 蒼井翔太×七海ひろき

革命デュアリズム / 蒼井翔太×七海ひろき

Not Over / 七海ひろき

give me ♡ me Covered by Hiroki Nanami / 七海ひろき

Knock down night / 七海ひろき

It’s My Soul / 蒼井翔太×七海ひろき

零 / 蒼井翔太

ポラリス Covered by Shouta Aoi / 蒼井翔太

flower / 蒼井翔太

BAD END / 蒼井翔太×七海ひろき

■リリース情報

2025.08.27 ON SALE

蒼井翔太×七海ひろき

MINI ALBUM『METEORA』

■【動画】蒼井翔太×七海ひろき「CosmoS」MV

