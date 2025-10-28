蒼井翔太×七海ひろき、演劇＋音楽で魅せたコラボライブの模様がエムオン!にて全編独占放送決定
蒼井翔太と七海ひろきによるコラボライブ『蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”』の模様が、11月9日にMUSIC ON! TV（エムオン!）にて全編独占放送されることが決定した。
■前半＝演劇パート、後半＝ライブパートの二部構成！
声優・アーティスト・俳優として幅広く活動する蒼井翔太と七海ひろき。2024年に開催された『KING SUPER LIVE 2024』での歌唱が大きな反響を呼び、8月27日 にコラボミニアルバム『METEORA』をリリース。
そんなふたりが、コラボライブ『蒼井翔太×七海ひろき DRAMATIC LIVE “METEORA”』を開催（9月6日、東京・Kanadevia Hall ）。
前半の演劇パートでは、コラボミニアルバム収録曲を軸にしたストーリーを舞台経験も豊富なふたりが演じ、後半のライブパートでは、各々のソロコーナーはもちろん、水樹奈々×T.M.Revolutionの楽曲「革命デュアリズム」のカバーや本公演だけのコラボデュエットも披露。蒼井と七海にしか見せることができないパフォーマンス満載のステージは必見だ。
また、この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募した人の中から抽選で計3名に、直筆サイン入りライブパンフレットをプレゼント。詳しい内容についてはキャンペーン詳細ページで確認しよう。
■番組情報
MUSIC ON! TV（エムオン!）『M-ON! LIVE 蒼井翔太×七海ひろき 「DRAMATIC LIVE “METEORA”」』
11/09（日）22:30～25:00
【セットリスト】
CosmoS / 蒼井翔太×七海ひろき
Stella / 蒼井翔太×七海ひろき
砂漠の花 / 蒼井翔太×七海ひろき
CosmoS -Reprise Version- / 蒼井翔太×七海ひろき
革命デュアリズム / 蒼井翔太×七海ひろき
Not Over / 七海ひろき
give me ♡ me Covered by Hiroki Nanami / 七海ひろき
Knock down night / 七海ひろき
It’s My Soul / 蒼井翔太×七海ひろき
零 / 蒼井翔太
ポラリス Covered by Shouta Aoi / 蒼井翔太
flower / 蒼井翔太
BAD END / 蒼井翔太×七海ひろき
■リリース情報
2025.08.27 ON SALE
蒼井翔太×七海ひろき
MINI ALBUM『METEORA』
■【動画】蒼井翔太×七海ひろき「CosmoS」MV
