¡¡»ÒÌò¡¦»°±ºåºÍå¡Ê12¡Ë¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBSÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å9¡§00¡Ë¤Ç¼«¿È¤ÎÊì¿ÆÌò¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê41¡Ë¤È¤Î¡ÈÃçÎÉ¤·¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÊì¤µ¤óåºÎï¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×ÃçÎÉ¤·¡È¿Æ»Ò¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¡õ»°±ºåºÍå
¡¡»°±º¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤Ê²ÃÆà»Ò¥Þ¥Þ¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹ ÉáÃÊ¸«¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤Ë¤¤¤Ä¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¹ ËÜÊÔ¡¢æÆÊ¿¤Î¡ØÌ¤Íè¤ÎÌ´¡Ù¤Î³¨¤ÏËÍ¤¬½ñ¤¤Þ¤·¤¿ ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡È¿Æ»Ò¡É¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ëÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¼«¿È¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿åºÌ²è¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Öº£¤Ë¤âÁö¤ê½Ð¤·¤½¤¦ ¤ªÊì¤µ¤óåºÎï¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤ åºÍå¤¯¤ó¤Î¾Ð´é¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹ ¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼ãºÚ¤Á¤ã¤óåºÎï¤¹¤®¤ä¤í¡ª¡×¡ÖåºÍå¤¯¤ó³¨¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ç¤¹¤Í ¼ãºÚ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö³¨¤¬¾å¼ê¤¤ ¼ãºÚ¤µ¤ó¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç²Ä°¦¤¤¡×¡ÖåºÍå·¯¤¬½ñ¤¤¤¿³¨ ´õË¾¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ä»°±º¤Î³¨¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¡£
¡¡»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«ÏÂ¿¿»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏJRA¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¡£¼ÂºÝ¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢±ÇÁü¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
