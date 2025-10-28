平本蓮＆篠塚辰樹、11月1＆2日に神戸で来店ポップアップ開催 アイテム購入者は抽選で撮影会のチャンス
RIZINファイターの平本蓮が手掛けるアパレルブランド「GOAT SAVE（ゴートセーブ）」と、篠塚辰樹が手掛けるアパレルブランド「TYRANT WOLF（タイラントウルフ）」が、11月1日から9日までバーニーズ ニューヨーク神戸店でポップアップイベントを開催することが決定。1日と2日には平本と篠塚も来店し、アイテム購入者から抽選で当選すると撮影会に参加できる。
【写真】平本蓮＆篠塚辰樹、11月1＆2日に神戸で来店ポップアップ開催 アイテム写真（2枚目以降）
両日それぞれ、午前11時から午後6時までにポップアップイベントアイテム購入すると、その場で撮影会当選枠の抽選を行い、当選すると撮影会に参加可能。当選枠は数に限りがあり、撮影会の時間を選ぶことはできない。
開店は午前11時からで、並ぶ場合は各日午前10時より神戸店南側サブエントランスより店舗外壁、ウィンドウディスプレイに沿って並ぶ必要がある。なお、午後6時以降もポップイベントアイテムのみの購入は可能。
11月3日には、GLION ARENA KOBEで『RIZIN LANDMARK 12 in KOBE』が行われる。格闘技ファンにとって豪華な“前夜祭”となりそうだ。
