プロ野球の第2次戦力外通告は8日目となった28日、日本ハムは根本悠楓投手（22）、松岡洸希投手（25）、宮内春輝投手（29）、星野ひので外野手（20）と育成右腕の中山晶量投手（26）の5選手に、中日は駿太外野手（32）に、巨人はマレク・フルプ外野手（26）に来季の契約を結ばないことを通達した。

高卒5年目の根本は、22年と23年に3勝ずつマークし、23年オフには貴重な左腕として侍ジャパンにも選出された。昨季は2試合のみの登板に終わり、今年8月には左肘のクリーニング手術も経験。今季1軍登板はなかった。

高卒2年目の星野は、2年目の今季まで1軍出場はなく、イースタン・リーグでも今季は出場52試合で打率・138と低迷していた。ともに今季に支配下復帰した宮内と松岡は今後については再考し、中山は12球団合同トライアウトを受験する予定。

球団は中山以外の4選手には育成選手としての再契約を打診し、根本は育成契約を受け入れる方向だという。

また、駿太は前橋商から10年ドラフト1位でオリックスに入団し、強肩と広い守備範囲を武器に守備のスペシャリストとして貢献。22年7月に中日にトレード移籍。昨年4月に通算1000試合出場を達成するなど通算1042試合に出場した。

昨年9月に育成契約で加入したフルプはチェコ出身で初のNPB支配下登録選手。チェコ代表で出場した23年のWBC1次ラウンドで佐々木朗希から左翼線二塁打を放ち“チェコのジャッジ”として注目された。

9月29日から始まった今年の戦力外第1次通告期間で最終日の10月10日までに12球団計101選手。加えて、昨年から始まったCSファーストS敗退球団への延長措置でオリックスが3選手に来季構想外を伝え、第1次期間は計104選手が通告を受けた。第2次通告期間は、CS全日程終了の翌日から10月30日まで。

第1次通告期間を含め、28日までに各球団から発表された戦力外選手は以下の通り。（※は育成選手、△は育成での再契約を打診。随時更新あり)

▼セ・リーグ

【巨人】乙坂智外野手（31）、高橋礼投手（29）、※直江大輔投手（25）、※三浦克也投手（24）、※大城元外野手（21）、今村信貴投手（31）、戸田懐生投手（25）、重信慎之介外野手（32）、△京本真投手（21）、△喜多隆介捕手（27）、△鈴木大和外野手（26）、馬場皐輔投手（30）、※坂本勇人捕手（23）、※鴨打瑛二投手（21）、△笹原操希外野手（21）、△石田充冴投手（19）、マレク・フルプ外野手（26）

【阪神】川原陸投手（24）＝現役続行を希望、佐藤蓮投手（27）、渡辺諒内野手（30）、野口恭佑外野手（25）、※森木大智投手（22）、※鈴木勇斗投手（25）、※ホセ・ベタンセス投手（26）、漆原大晟投手（29）

【DeNA】三嶋一輝投手（35）、京山将弥投手（27）、徳山壮磨投手（26）、※笠谷俊介（28）投手、※今野瑠斗投手（21）、※草野陽斗投手（21）、※粟飯原龍之介内野手（21）、※蓮内野手（21）、△森下瑠大投手（21）、△松本隆之介投手（23）、△浜地真澄投手（27）、△庄司陽斗投手（24）

【広島】松山竜平外野手（40）、田中広輔内野手（36）、上本崇司内野手（35）、宇草孔基外野手（28）、中村健人外野手（28）、赤塚健利投手（24）、河野佳投手（24）、※小林樹斗選手（22）、磯村嘉孝捕手（32）、山足達也内野手（31）、韮沢雄也内野手（24）、※名原典彦外野手（25）

【ヤクルト】原樹理投手（32）、宮川哲投手（29）、山本大貴投手（29）、山下輝投手（26）、金久保優斗投手（25）、△竹山日向投手（21）、△中川拓真捕手（23）、西川遥輝外野手（33）、※鈴木康平投手（31）、太田賢吾外野手（28）、北村拓己内野手（30）

【中日】△森博人投手（27）、石川翔投手（25）、加藤竜馬外野手（26）、星野真生内野手（21）、菊田翔友投手（22）、野中天翔投手（20）、佐藤龍世内野手（28）、△梅津晃大投手（28）、△土生翔太投手（24）、△津田啓史内野手（22）、△山浅龍之介捕手（21）、駿太外野手（32）

▼パ・リーグ

【ソフトバンク】又吉克樹投手（34）、武田翔太投手（32）、田浦文丸投手（26）、長谷川威展投手（26）、※水口創太投手（26）、※藤田淳平投手（25）、※勝連大稀内野手（24）、※星野恒太朗投手（23）、※川原田純平内野手（23）、※赤羽蓮投手（21）、※風間球打投手（21）、※大城真乃投手（22）、浜口遥大投手（30）、板東湧梧投手（29）、川口冬弥投手（26）、宮崎颯投手（25）、村田賢一投手（24）、牧原巧汰捕手（23）、※加藤晴空捕手（22）、※マルコ・シモン外野手（21）

【日本ハム】古川裕大捕手（27）＝引退表明、石川直也投手（29）、福田俊投手（28）、※山本晃大投手（26）、※平田大樹外野手（20）、△根本悠楓投手（22）、△松岡洸希投手（25）、△宮内春輝投手（29）、△星野ひので外野手（20）、※中山晶量投手（26）

【ロッテ】国吉佑樹投手（34）、西村天裕投手（32）、二木康太投手（30）、岩下大輝投手（29）、大下誠一郎内野手（27）、金田優太内野手（20）、※永島田輝斗投手（21）、※田中楓基投手（22）、△本前郁也投手（28）、△森遼大朗投手（26）、△中村亮太投手（27）、△秋山正雲投手（22）、△勝又琉偉内野手（21）、柿沼友哉捕手（32）

【楽天】阿部寿樹内野手（35）、島内宏明外野手（35）

【オリックス】本田仁海投手（26）、元謙太内野手（23）、佐野皓大外野手（29）、△村西良太投手（28）、△小野泰己投手（31）、井口和朋投手（31）、本田圭佑投手（32）、福田周平外野手（33）

【西武】平井克典投手（33）、水上由伸投手（27）、※大曲錬投手（27）、※井上広輝投手（24）、古賀輝希内野手（25）、渡部健人内野手（26）、※野村和輝内野手（22）、※川野涼太内野手（24）、松原聖弥外野手（30）、モンテル外野手（25）、奥村光一外野手（25）、佐々木健投手（29）、田村伊知郎投手（31)、元山飛優内野手（26）、野村大樹内野手（25）