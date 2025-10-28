¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡¤¦¤¤¤Á¤Î¹¾¸ÍÀî¥Ê¥¤¥¹¤¥¡Á¤Ã¡ª¥«¥Ã¥×¡ÛÈªÅÄÂÁ°ì¡¡½àÍ¥ÆÍÇËÁÀ¤Ã¤ÆºÆÀ°È÷¤Ø
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¡ÖÂè8²ó¤¦¤¤¤Á¤Î¹¾¸ÍÀî¥Ê¥¤¥¹¤¥¡Á¤Ã¡ª¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÍ½ÁªºÇ½ªÆü¡¢4ÆüÌÜ¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î³«ºÅ¡Ê7·î20¡Á25Æü¡Ë¤«¤éÅöÃÏÏ¢Â³¤ÎÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦ÈªÅÄÂÁ°ì¡Ê27¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï6¹æÄú¤Î7R¤ò2Ãå¡£µ¡ÎÏÎôÀª¤Ê¤¬¤é¤âÍ½Áª¤ò¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½®Â¤Ë¤Ï¤Þ¤À²ÝÂê¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¡ÖÀ°È÷¡Ê¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼¡¢¥Ô¥¹¥È¥ó2ËÜ¤ò¸ò´¹¡Ë¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤«¤¬¤·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤À¤±¤É¡¢Â¤ÏÉáÄÌ¤¢¤ë¤«¤Ê¤¤¤«¤Ç¤¹¡£½àÍ¥¤Ë¸þ¤±¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò´¹¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈºÆÅÙ¡¢À°È÷¤¹¤ë¹½¤¨¡£
¡¡29Æü¤Î5ÆüÌÜ½àÍ¥¾¡Àï¤Ï12R¡£5¹æÄú¤«¤é6¶¯Æþ¤ê¤Ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ê°ìÈÌÀï¤ÎÁ°È¾7R¤Ï2¹æÄú¡Ë¡£