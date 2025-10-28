BC¿ÀÆàÀî½é¤ÎNPBÆþ¤ê¤Îµð¿Í°éÀ®1°ÌÉÚ½Å¡¡¸µµð¿Í¹âÌÚÍ¦¿Í·óÇ¤¥³¡¼¥Á¤«¤é¶µ¤¨¶»¤Ë³èÌöÀÀ¤¦
¡¡µð¿Í¤«¤é°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿BC¿ÀÆàÀî¤ÎÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Æ£Âô»Ô¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç¿¥ÅÄ½ßºÈ¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥Õ¤ÈÀÄÌÚ¹â¹¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®151¥¥íº¸ÏÓ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÈÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é»¶¤é¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÊÑ²½µå¤ò¤³¤ÎÅß¤Ç¤Þ¤¿½¬ÆÀ¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±µåÃÄ¤Ë¤Ïµð¿Í¡¢À¾Éð¤Ç³èÌö¤·¤¿¹âÌÚÍ¦¿ÍÁª¼ê·óÇ¤Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê36¡Ë¤¬ºßÀÒ¡£¡Ö¹âÌÚ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÊý¡£Ã¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾ìÌÌ¾ìÌÌ¤ÎÂÐ½èË¡¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥×¥í¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Îº£¡×¤È´¶¼Õ¡£¥×¥íÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö»äÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¹ÔÆ°¤ò¥×¥í¤È¤·¤Æ¤â¤¦°ì²ó¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡Æ±µåÃÄ½é¤ÎNPBÆþ¤ê¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤Ã¤ÆÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤³¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£