²þÌ¾¤ÎµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡¡¡ÖÈÖÉÕ¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤ë¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢ËÜÌ¾¤ÎÁðÌî¤«¤é²þÌ¾¤·¤ÆÎ×¤àËëÆâµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬28Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÎÏ»Î²ñ¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤·¤³Ì¾¤È´é¤Ç°ìÃ×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÁðÌî¤Ï¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤³Ì¾¤òÈÖÉÕ¤È¤È¤â¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÅÏ±ÑÍ½Äê2ÆüÁ°¤Î·Î¸Å¤Ç±¦¤ÎÂ¼ó¤ä¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¡¢º£·î15¡Á19Æü¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤ÏµÙ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤ÏÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¡¢¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ÏÉÝ¤¤¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÂç½Ð¿È¤Ç24ºÐ¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡¢ËëÆâ3¾ì½êÌÜ¤Ç¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ÎÅìÁ°Æ¬5ËçÌÜ¤ËÉâ¾å¡£