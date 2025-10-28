¡Ø¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡Ù»ÔÄ¹¤¬¼Õºá¡¡¿¦°÷(47)¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ç½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Äµ¿¤¤ ÍÆµ¿¤ÏÈÝÇ§¡¡·§ËÜ»Ô
·§ËÜ»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç20Âå¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤ÆºòÆü¡Ê27Æü¡ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤¬¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ø¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¡Ù»ÔÄ¹¤¬¼Õºá¡¡¿¦°÷(47)¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ç½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Äµ¿¤¤ ÍÆµ¿¤ÏÈÝÇ§¡¡·§ËÜ»Ô
·§ËÜ»Ô ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤Ç27Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¼¯»Ô¼¯ËÜÄ®¤Ë½»¤à·§ËÜ»Ô¿¦°÷¤ÎÏÍ´Ö¹§ÌÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÏÍ´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯11·î¤ÎÊ¿Æü¤ÎÌë¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è²ÖÈªÄ®¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç¡¢ÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¸øÌ³°÷¤Î20Âå¤Î½÷À¤ËÂÎ¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤Î¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÏÍ´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÆâÍÆ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ÔÂ¦¤Ë¤â»öÁ°¤Ë½÷À¤«¤éÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¡Ê28Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤ÇÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Ï¡¢¡Ö»ö°Æ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Èó¾ï¤Ë¿µ½Å¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èï³²½÷À¤Î¤³¤È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÍ´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¶ÐÌ³¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£