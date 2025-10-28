¡Ö¤ä¤Þ¤æ¤ê±à¡×45¿Í»¦½ý¤Î¿¢¾¾À»»à·º¼ü¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤òºÇ¹âºÛ¤¬Ç§¤á¤º ÆÃÊÌ¹³¹ð¤ò´þµÑ
¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ë¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡ÖÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à¡×¤ÎÆþ½ê¼Ô45¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤¿¿¢¾¾À»»à·º¼ü¡Ê35¡Ë¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ïº£·î27ÆüÉÕ¤Ç¿¢¾¾»à·º¼ü¤ÎÆÃÊÌ¹³¹ð¤òÂà¤±¤ë·èÄê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿¢¾¾»à·º¼ü¤Ï2016Ç¯7·î¡¢°ÊÁ°Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¾ã³²¼Ô»ÜÀß¡ÖÄÅµ×°æ¤ä¤Þ¤æ¤ê±à¡×¤ÇÆþ½ê¼Ô45¿Í¤ò»¦½ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¡¢»à·º¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¢¾¾»à·º¼ü¤Ï¡Ö¾ã³²¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¿³¡áºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤òµá¤á¤ëÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤ÈÅìµþ¹âºÛ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âºÆ¿³¤òÇ§¤á¤º¡¢¿¢¾¾»à·º¼ü¤¬ºÇ¹âºÛ¤ËÆÃÊÌ¹³¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£