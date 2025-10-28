やっぱり【セリア】がおしゃれ！ デザイン可愛い♡「110円ポーチ」

いつも使っていたポーチがボロボロ……。新しく買うなら、【セリア】から登場しているおしゃれな110円ポーチが狙い目かも。今回編集部が見つけたのは、ツイード調やコーデュロイといった秋冬らしい素材感のポーチ。持つだけでシーズンムードが高まりそうなのはもちろん、上品なデザインが高級感も漂わせます。実用性もデザイン性も備わったポーチは、お値段以上に活躍してくれる予感。

金色がアクセントになったツイード調の上品ポーチ

【セリア】「ポーチ フラット ツイード」\110（税込）

リュクスなムードをまとった黒のツイード調ポーチ。金色の糸が上品なアクセントになり、\110（税込）ながらも高級感が漂います。@ftn_picsレポーターのとも*さんによると「ツイード調の独特な織りが生地をしっかりとさせています」とのこと。約10.5cm × 14.5cmという小ぶりなサイズ感のため、小さめのバッグにも入れやすいのが嬉しいポイント。

大人が持ちやすい上品なリボンデザインのポーチ

【セリア】「ポーチ マチ付き コーデュロイ リボン柄」\110（税込）

秋冬らしいコーデュロイ素材のポーチ。バレエコアなムードも感じさせるリボン柄で、持つだけで周りから褒められるかも。甘めのデザインですが、薄いベージュ × 黒というシックな配色で大人も持ちやすいはず。レポーターのとも*さんによると「マチが3cmもあり、思った以上に物が入ります」とのことで、実用性もバッチリなようです。

