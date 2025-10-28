¤µ¤¤Á¬È¢¤«¤é²Ð²Ö »á»Ò¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡È¿À¼Ò¹Ó¤é¤·¡É¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¤Ë2Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀàÅðÍÆµ¿¡¡·§ËÜ
¿À¼Ò¤Î¤µ¤¤Á¬È¢¤Î¸°¤ò¹©¶ñ¤Ç²õ¤·¤Æ¤¤¤ëÃË¤Î»Ñ¤ò¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤µ¤¤Á¬È¢¤«¤é²Ð²Ö »á»Ò¤â¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡È¿À¼Ò¹Ó¤é¤·¡É¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¤Ë2Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÀàÅðÍÆµ¿¡¡·§ËÜ
¤µ¤¤Á¬È¢¤«¤é¡Ö²Ð²Ö¡×
10·î16Æü¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÀÖ¿å¼ØÀÐ¿À¼Ò¡×¤Ë¸½¤ì¤¿Ë¹»Ò¤Ë¥Þ¥¹¥¯»Ñ¤ÎÃË¤¬¡¢¤µ¤¤Á¬È¢¤ÎÎ¢Â¦¤Ë²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¤Á¬È¢¤Î¸°¤ÎÉôÊ¬¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈŽ¥Ž¥Ž¥¸°¤ÎÉôÊ¬¤«¤é²Ð²Ö¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¿À¼Ò¤Ï¡£
¿À¼Ò¤Î»á»ÒÂåÉ½ ÆüÅÄ½¨´î¤µ¤ó¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¤Á¬È¢¤Î¸°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤µ¤«¡Ù¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éŽ¥Ž¥Ž¥¡×
¤³¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï¡¢±ÇÁü¤Î3ÆüÁ°¤Ë¤â ¤µ¤¤Á¬È¢¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃË¤Î¶¡½Ò¤Ï
16Æü¤ÎÈï³²¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Î23Æü¡¢¤µ¤¤Á¬È¢¤Î¸°¤ò¹©¶ñ¤Ç²õ¤·Ìó2Ëü3000±ß¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢·§ËÜ¸©Æî°¤ÁÉÂ¼¤Ë½»¤àÌµ¿¦¡¦Æ£¸¶½ßÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤¬ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¼ÒÂ¦¤¬Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¡¢·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«Âð¤«¤é¤ÏÂçÎÌ¤Î¹Å²ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿À¼Ò¤Î»á»ÒÂåÉ½ ÆüÅÄ½¨´î¤µ¤ó¡Öµ¤»ý¤Á¤òÀ°¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤«¤é¡¢Èó¾ï¤Ëº¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢Æ£¸¶ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤µ¤¤Á¬È¢¤«¤é¶â¤òÅð¤ó¤À¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þÊÕ¤Î¿À¼Ò¤Ç¤â ¤µ¤¤Á¬È¢¤«¤é¸½¶â¤¬Åð¤Þ¤ì¤ëÈï³²¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬Í¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£