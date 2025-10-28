プロ野球・日本ハムは28日、5選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。

今回発表されたのは根本悠楓投手、松岡洸希投手、宮内春輝投手、星野ひので選手、育成の中山晶量投手の5選手です。

根本投手は地元北海道出身の22歳左腕で、2020年ドラフト5位で苫小牧中央高から日本ハムに入団。主に先発でプロ通算20試合に登板し、6勝4敗1HP、防御率3.20の成績を残しています。今季は1軍登板はなく、ファームでは19試合に登板し0勝0敗1セーブ、防御率2.29です。

25歳の松岡投手はBCリーグ・埼玉から2019年ドラフト3位で西武に入団。2022年オフの現役ドラフトで日本ハムに移籍後、1度は育成契約となるも今季開幕前に支配下復帰を果たしました。今季1軍では3試合登板で防御率6.75を記録。ファームでは32試合に投げ3勝4敗、防御率5.76です。

29歳の宮内投手は2022年ドラフト6位で日本製紙石巻から日本ハム入り。今年7月に支配下復帰を果たすも1軍での登板はありませんでした。ファームでは33試合に登板し1勝2敗4セーブ、防御率3.34です。

日本ハムは22日にも石川直也投手、福田俊投手、山本晃大投手、平田大樹選手の4選手と来季の契約を結ばないことを発表していました。