µµÅÄµþÇ·²ð¤ËÉé¤±¤¿¥«¥·¥á¥í¡¡¸µ²¦¼Ô¤¬¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡Ö²¿¤³¤ÎÂÎ¡©¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç°úÂà¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ó£Á£É£Ë£Ï£Õ¡ß£Ì£Õ£Ó£È¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¥ë¥®¥¹Âç²ñ¤Ç¡¢µµÅÄµþÇ·²ð¡Ê£Í£Ò¡Ë¤¬¸µ£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¥¸¥ç¥ó¥ê¥ë¡¦¥«¥·¥á¥í¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë£³¡½£°¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£¸µÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Ç£×£á£ë£å£Ò£é£ó£å²ñÄ¹¤ÎÏÂµ¤¿µ¸ã»á¤¬£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¡ÖÏÂµ¤¿µ¸ã¥ê¡¼¥¼¥ó¥È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¥Õ¥ì¥¢¥¸¥à²ñÄ¹¤Îà¤¢¡¼¤ä¤óá¤³¤ÈÀÖ°æ¾ÍÉ§»á¤È¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂµ¤»á¤ÏÉé¤±¤¿¥«¥·¥á¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎ¤Ä¤¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤³¤ÎÂÎ¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¥«¥·¥á¥í¡¢²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÜµ¤ÅÙ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ø¥¿¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Ç°úÂà¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»Â¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀÖ°æ»á¤Ï¡ÖµþÇ·²ðÁª¼ê¡¢Âç¶âÀ±¡£¥Í¥ê¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ô¥«¥½¡¢¤½¤ì¤Ç¥«¥·¥á¥í¡£¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à£³¿Í¤È¤ä¤Ã¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤Ï¤Ä¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈµþÇ·²ð¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£ÏÂµ¤»á¤â¡Ö¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏÂµ¤»á¤Ï¡Ö¥«¥·¥á¥í¡¢³Î¤«¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¿¤±¤É¡¢µþÇ·²ð¤ÏµþÇ·²ð¤Ç¡Ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡£¤½¤³¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î²¼¤¬¤Ã¤¿¥«¥·¥á¥í¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤«¤éà¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¸¤ã¤óá¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£