Sareee¡¡11¡¦10¥¿¥Ã¥°·ãÆÍ·èÄê¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ë¥²¥¡Ö»ä¤Î¤³¤È¤òÄÙ¤·¤Ë¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎàÂÀÍÛ¿Àá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¿ÆÍ§¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤Ë¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¼«¼ç¶½¹ÔÂè£¹ÃÆ¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¡½£É£Ó£Í¡¡£Ã£è£á£ð£ô£å£ò½¡×¡Ê£±£±·î£±£°Æü¡¢¿·½É¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ë¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬£²£¸Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç£Ó£á£ò£å£å£å¤¬Îëµ¨¤¹¤º¤ÈÁÈ¤ß¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡õ¶¶ËÜÀé¹É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï£²£·Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç³ð¥ß¥¯¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡Ê£Ã£Á¡Ë¡×¤Î°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡õ¿å¿¹Í³ºÚ¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¸å¡¢£Ã£Á¤Î¥»¥³¥ó¥É¤òÌ³¤á¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ë¡Ö¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¼«¼ç¶½¹Ô¤Ø¤Î»²Àï¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡ÖµÞ¤¤çµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¥«¡¼¥É¤â¤µ¤Ã¤ÃÎ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤µ¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤â»²Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤È¤Ï¾¯¤·µ¤»ý¤Á¤¬°ã¤Ã¤Æ¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ë¡Ö¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÇÁÈ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈàÂÀÍÛ¿Àá¤Ï¡Ö¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò·è¤á¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë°ìÈÖºÇ½é¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ºÇ¶á¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¤¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£¸À¤¤Êý¤Ï°¤¤¤±¤Éà»ô¤¤»¦¤·á¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¤È¸·¤·¤¯»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¼¡Âè¤À¤È»×¤¦¤Î¡£ÀäÂÐ¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤À¤·¡£¿ÆÍ§¤À¤±¤É¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿Í¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°¦¾ð¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¿ÆÍ§¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡ÖºòÆü¥ê¥ó¥°¤Ç¡Ø»ä¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯£Ó£á£ò£å£å£å¤ÎÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ë´ª¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¤¹¤´¤¯°¦¤ò´¶¤¸¤¿¡£Á´¤Æ¤Ï¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤À¤±¤É¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦·ë¹½¡¢¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ËÎëµ¨¤¹¤º¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤â¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î£Ó£á£ò£å£å£å¡½£É£Ó£Í¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ó£á£ò£å£å£å¤â¡Ö¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£°£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ç¡¢»ä¤Î¤³¤È¤òÄÙ¤·¤Ë¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È·ãÆ®¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£