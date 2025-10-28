次世代アーティストを応援する公募展！東京建物「Brillia Art Award Cube 2026」

東京建物は、マンションブランド「Brillia」におけるアートの取り組みの一環として、公募展「Brillia Art Award Cube 2026」を開催します。

2025年10月28日(火)より作品募集を開始し、入選した作品は東京建物八重洲ビル1階Brillia Lounge内の展示スペース「THE GALLERY」に展示されます。

次世代を切り開く先進性を持ったアーティストとの出会いや応援を目的とした公募展です！

東京建物「Brillia Art Award Cube 2026」

東京建物は、アート作品には暮らしを豊かにするきっかけや可能性が秘められていると考え、アートに関する取り組みを実施しています。

2018年からは「Brillia Art Award」を開催しており、2024年より同公募展の取り組みを拡大し、現在は平面作品を対象とした「Brillia Art Award Wall」と立体作品を対象とした「Brillia Art Award Cube」の2つの公募展として開催しています。

本公募展は、作品そのものではなく、作品の「制作プラン」を募集することを特徴としています。

Brillia Art Award Cube 2026 開催概要

公募展名称：Brillia Art Award Cube 2026

作品募集期間：2025年10月28日(火)〜12月3日(水) ※12月3日(水)消印有効。持込不可

募集内容：Brillia Lounge「THE GALLERY」を彩る作品プランを募集します。

応募資格：

1. 国籍、プロ、アマチュア、個人、団体などは問いません。

2. 応募時点の年齢が45歳以下であること (グループの場合、全員がこの条件を満たすこと。)

審査発表：2025年12月

賞・特典 (入選・大賞)

入選：2組

書類選考を経て選ばれた2組の入選作品に対し、制作補助金として30万円(税込)を授与します。

完成した作品はBrillia Lounge「THE GALLERY」に展示されます。

また、アートに関心のある人が気軽にアーティストを直接サポートできるデジタルプラットフォーム「Art Sticker(アートスティッカー)」への登録の権利がもれなく与えられます。

大賞：1組

入選者2組の展示の中から大賞として選出された1組に、賞金20万円が授与されます。

審査員

審査員は、小山 登美夫氏(小山登美夫ギャラリー株式会社 代表取締役)、橋本 和幸氏(東京藝術大学 美術学部長 教授)、遠山 正道氏(株式会社スマイルズ代表)、坂本 浩章氏(公益財団法人彫刻の森芸術文化財団 東京事業部 部長)が務めます。

展示会場 Brillia Lounge「THE GALLERY」

入選作品展示期間：2026年4月〜(詳細未定) ※ 1点ずつの展示となります。日程、順序は協議の上決定します。

展示会場：Brillia Lounge「THE GALLERY」 (東京都中央区八重洲1-4-16 東京建物八重洲ビル1階)

Brillia Art Awardは、プロ、アマ、国籍などを問わず、あらゆるアーティストに門戸を拡げています。

国内のみならず、アジアを中心とした海外からの応募も盛んになっており、受賞した作家たちはその後も活躍を続けています☆

東京建物が開催する公募展「Brillia Art Award Cube 2026」の紹介でした。

