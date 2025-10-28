石井杏奈、ショーパン姿で美太もも全開「スタイル抜群」「画角天才」と反響
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の石井杏奈が27日、自身のInstagramを更新。フジテレビ系木曜劇場「小さい頃は、神様がいて」（毎週木曜よる10時〜）のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】石井杏奈「スタイル抜群」ミニ丈から美太もも全開
石井は「内向的でたまに毒舌で少し天然で奈央のことが大好き。見た目の派手さは弱い自分を守る鎧」と同作で演じる志保について説明。白いチェアに座り、グレーのTシャツとショートパンツ姿の写真では、すらりと伸びた美しい脚のラインが目を引く。「なおしほのお洋服も可愛いので注目です」と衣装への注目も呼びかけた。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」「美脚」「応援してる」「楽しみ」「上からの画角天才」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
