杉咲花、美デコルテ際立つ胸元ざっくりコーデで登場「海に眠るダイヤモンド」“大切なシーン”撮影前日振り返る【東京ドラマアウォード2025】
【モデルプレス＝2025/10/28】女優の杉咲花が28日、都内で行われた「東京ドラマアウォード2025」授賞式に出席。ドラマ『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）で「作品賞」グランプリを受賞した。
【写真】杉咲花、胸元ざっくりコーデ披露
◆杉咲花、授賞式に登壇
胸元がざっくりと開いたファッションで美しいデコルテを披露した杉咲は、受賞に感謝しつつ、「昨年度の授賞式は自宅から見守っていて、誇らしい仲間たちの栄光を誇らしく思うと同時に同じ空気を味わかったなという気持ちもあったりして」と前年の授賞式に言及。続けて「その翌日に『海に眠るダイヤモンド』の大切なシーンの撮影があって、そんな日々の撮影を今は愛おしく思います。評価っていうのはなんなんだろうと、ときに中毒のようになりそうになったりして怖くもあるんですが」「程よい距離を保ちながらこつこつと精進できれば」と周りからの評価と葛藤しながらも努力を続けることを示していた。
◆「東京ドラマアウォード2025」
今年で18回目の開催となる本賞は、作品の質の高さだけではなく“市場性”、“商業性”にスポットをあて“世界に見せたい日本のドラマ”というコンセプトのもと、世界水準で海外に売れる可能性が高い優秀なテレビドラマを表彰している。
作品賞＜連続ドラマ部門＞グランプリは『海に眠るダイヤモンド』（TBSテレビ）、優秀賞は『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）、『東京サラダボウル』（NHK）、『ホットスポット』（日本テレビ）、『御上先生』（TBSテレビ）、『夫の家庭を壊すまで』（テレビ東京）、『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ）、『ゴールデンカムイ―北海道刺青囚人争奪編』（WOWOW）が受賞した。
個人賞は主演男優賞『御上先生』の松坂桃李、主演女優賞『東京サラダボウル』の奈緒、助演男優賞『ホットスポット』の東京03・角田晃広、助演女優賞『海に眠るダイヤモンド』の杉咲、脚本賞『御上先生』の詩森ろば氏、演出賞『海に眠るダイヤモンド』塚原あゆ子氏が受賞した。また、King Gnuが手掛けた「海に眠るダイヤモンド」の主題歌『ねっこ』が主題歌賞を獲得。そして、特別賞は2024年に亡くなった西田敏行さんに贈られた。（modelpress編集部）
