ワールドシリーズ第3戦

米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5でサヨナラ勝ちし、通算2勝1敗とした。延長18回にフレディ・フリーマン内野手がサヨナラ弾。殊勲のヒーローは、4打数4安打3打点5四球と大暴れした大谷翔平投手を称賛した。

死闘に終止符を打ったのはフリーマンだった。延長18回、先頭打者で打席に入ると、バックスクリーンへサヨナラ弾を叩き込んだ。

米専門メディア「ドジャース・ブリード・ロス・ポッドキャスト・ネットワーク」は試合後会見の様子をYouTubeチャンネルで公開。大谷の敬遠について聞かれると「野球とは時々奇妙なものさ（笑）。（今日は）ショウヘイの試合だ。明日先発する選手が、今日9出塁したことを忘れてはいけないね（笑）。本当に信じられない。センターやレフト方向に打ち分けていることで、彼が良い状態なことは分かる。（敬遠は）正しい動きだよ」と衝撃を隠せない様子だった。

大谷が明日先発予定については「彼は試合前に『感覚が良くなっている』ってコメントしていなかった？ 間違いなくそうだった。彼はまさしくユニコーンだ。彼を表現できる形容詞はもう残っていないよ。4打数4安打5四球。彼は本当に信じられない選手だ」と手放しで称賛した。

大谷はこの試合、初回に右翼線二塁打を放つと、第2打席で大投手シャーザーから右翼ポール際へのソロホームラン。さらに3打席目も左中間への適時二塁打。そして7回にはこの日2本目の同点ソロを放ち2本塁打含む長打4本の大暴れだった。その後は5打席連続四球。1試合9出塁はポストシーズン史上最多記録となった。



（THE ANSWER編集部）