名古屋市内で自動車を盗もうとした疑いで、ブラジル人の男が逮捕されました。狙われたのはまた“あの高級車”でした。

【写真を見る】自動車盗の被害が全国ワーストの愛知 車種別で見ると…トヨタの高級車｢ランドクルーザー｣が4割占める “ランクル”盗もうとした疑いで男を逮捕

ことし7月、愛知県内の防犯カメラの映像。顔を隠した2人組が車の側面に穴をあけ、特殊な機器を使ってロックを解除します。盗まれたのは、トヨタの高級車「ランドクルーザー」です。

自動車が盗まれる被害が去年、全国ワーストだった愛知県。ことしは9月末時点で去年1年間の被害件数を上回る深刻な状況ですが、盗まれた車を車種別で見ると、ある傾向が。

理由は海外人気が高いから？

ランドクルーザーが実に4割以上を占め、2位以下を大きく引き離しています。海外で人気が高く、高額で売れることが理由とみられています。

このランドクルーザーを狙った男が、きょう警察に逮捕されました。

ブラジル国籍で、三重県鈴鹿市の職業不詳 デ・ソウザ・カルファ・ビニシウス・ヒロシ容疑者23歳。警察によりますと、ことし7月、名古屋市天白区の月極駐車場に止めてあったランドクルーザー1台を盗もうとした疑いがもたれています。

愛知県内で相次ぐ“ランクル窃盗”の一部にも関与か

セキュリティーシステムが作動し、車の持ち主に見つかって逃走しましたが、防犯カメラの映像などから特定に至ったということです。



警察はデ・ソウザ容疑者の認否を明らかにしていませんが、ことし愛知県内で相次いでいるランドクルーザー窃盗の一部に関与したとみて、余罪や共犯者を調べています。