¡Ú¥×¥íÌîµå¡ÛÅÔÎ©¹â½Ð¿È¤«¤é£±²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿½©µÈÎ¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¥Ö¥ì¤º¤Ë´Ó¤¤¤¿¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ÎÅ¯³Ø¡×
½©µÈÎ¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¡¡ÅÔÎ©¹â¤«¤éÂç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ò·Ð¤Æ¥×¥íÌîµå¤Ø¨¡¨¡¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ2015Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÂè£´²óWBC¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿½©µÈÎ¼¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ò¸ì¤ë¡£¹â¹»Æþ³Ø¸å¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤äÄ¬ºêÅ¯Ìé»á¤«¤é³Ø¤ó¤ÀÅêµå½Ñ¡¢¤½¤·¤Æ¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿£±²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡£¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅØÎÏ¤È¿®Ç°¤È¤Ï¡©
2015Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î74»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿½©µÈÎ¼»á¡¡photo by Sankei Visual
¨¡¨¡¡¡Ìîµå¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
½©µÈ¡¡ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÍÄÃÕ±à¤Î¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤¬Ìîµå¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÂåÉ½¤Ç¡¢¾®³Ø¹»£±Ç¯À¸¤«¤éÌîµå¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤È¡¢Ê¿Æü¤Ï¸øÎ©Ãæ³Ø¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô¡¢½µËö¤ÏÆð¼°¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¹â¹»¿Ê³Ø¤ÎºÝ¡¢ÅÔÎ©¤ÎÂÎ©¿·ÅÄ¹â¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
½©µÈ¡¡ËÍ¼«¿È¡¢Åö»þ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â²È¤Î¶á¤¯¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ì¤ë¹â¹»¤òÃµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤ËÂÎ©¿·ÅÄ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÌîµåÉô¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÅê¼ê¤ò»Ï¤á¡¢¤Þ¤¿¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
½©µÈ¡¡¾®³Ø¹»»þÂå¤ÏÌî¼ê¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÏÆóÎÝ¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÆÏ¤«¤Ê¤¤Êá¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¹â¹»£±Ç¯½©¤ËÈ«ÃæÍÛ°ì´ÆÆÄ¡ÊÅö»þ¡Ë¤«¤éÅê¼ê¡¢¤½¤ì¤â¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤ò´«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ìîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤Û¤ó¤È¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹âÄÅ¿Ã¸ãÅê¼ê¡Ê¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ê¤É¡Ë¡¢Ä¬ºêÅ¯ÌéÅê¼ê¡Ê¸µÀ¾Éð¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¡¢ÎÓ¾»Í¦Åê¼ê¡Ê¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡½©µÈ¤µ¤ó¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï"¤Ç¤ó¤Ç¤óÂÀ¸Ý"¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡©
½©µÈ¡¡¹â¹»¡¢Âç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢¥×¥í¤È¡¢¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤â¡Öº¸ÏÓ¤òº¸¶»¤Ç¤¿¤¿¤ß¡¢±¦ÏÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ä¾¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ïº¸ÏÓ¤ò²ó¤·¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅê¤²¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢±¦ÏÓ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¹â¹»£²Ç¯½©¤ËÅê¤²¹ç¤Ã¤¿Áá°ðÅÄ¼Â¶È¤ÎºØÆ£Í¤¼ùÅê¼ê¡Ê¸µÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¤È¤ÏÆ±À¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¹â¹»£³Ç¯²Æ¤Ï¡¢ÅìÅìµþÂç²ñ¤ÇÊì¹»¤ò½é¤Î¥Ù¥¹¥È£´¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©µÈ¡¡Í¤¤Á¤ã¤ó¡ÊºØÆ£Í¤¼ù¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Éé¤±¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨ÀÜÀï¡Ê£±ÂÐ£³¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»£³Ç¯²Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹Ã»Ò±à¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢£±Ç¯¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¿À®²Ì¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È£´¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡ÅÔÎ©¹â¤«¤é¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
½©µÈ¡¡£³Ç¯²Æ¤Ï£´²óÀï¤«¤é£³»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¾¡Íø¤Î¤¢¤È¡¢½à·è¾¡¤ÎÄëµþÀï¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬ÎÌ¤ä´Ä¶ÀßÈ÷¤Ê¤É¡¢»äÎ©¹â¤Î¤Û¤¦¤¬·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»äÎ©¤Î¶¯¹ë¤òÅÝ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¹Ã»Ò±à¤ÎÅÚ¤òÆ§¤á¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åö»þ¤ÎÄëµþ¤Ë¤ÏÃæÂ¼¹¸Áª¼ê¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ä¿ùÃ«·ý»ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÂç³Ø¡¢¼Ò²ñ¿Í¤ÇÂçÉñÂæ¤ò·Ð¸³¡Û
¨¡¨¡¡¡Âç³Ø¤ÏÃæ±û³Ø±¡Âç¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
½©µÈ¡¡ÅìÅìµþÂç²ñ¥Ù¥¹¥È£´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÂç³Ø¤«¤é¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀéÍÕ¸©Âç³ØÌîµåÏ¢ÌÁ¤Î£±Éô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¼Â²È¤«¤éÄÌ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡££´Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ÇMVP¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢£´Ç¯¤Ï½Õ½©¤È¤âºÇÂ¿¾¡Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
½©µÈ¡¡Âç³Ø¤Ç¤½¤³¤½¤³¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï»Ä¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Ç¤â¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ºÇ½é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ËÆþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤ËÅÔ»ÔÂÐ¹³¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥Ù¥¹¥È£´¡£¥×¥í¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦£±Ç¯»Ä¤Ã¤Æ¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡Åö»þ¡¢Àï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
½©µÈ¡¡Âçºå¥¬¥¹¤Î¾¾±Ê¹·ÂçÅê¼ê¤Ï2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¢¸øÊ¸¹îÉ§Åê¼ê¤âÆ±Ç¯£´°Ì¤Çµð¿Í¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ÈÆüËÜÀ¸Ì¿¤Î¾®ÎÓÀ¿»ÊÁª¼ê¤Ï2013Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡½©µÈ¤µ¤ó¤Ï2013Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ìÆþÃÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©µÈ¡¡¥×¥í¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢»ØÌ¾½ç°Ì¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯£±Ç¯ÌÜ¤«¤é·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÅÔÎ©¹â¹»¤«¤é¤Ï¹â¹¾½§ÂóºÈÅê¼ê¡ÊÉÜÃæ¹©¡¿¸µÃæÆü¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚÀéÈ»Åê¼ê¡ÊÆüÌî¡¿DeNA¡Ë¡¢ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¡ÊÁí¹ç¹©²Ê¡¿¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ³°Ìî¼ê¡Ê³ë¾þÌî¡¿ÃæÆü¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©µÈ¡¡ÅÔÎ©¹â¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤¿Îý½¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢£²¡¢£³»þ´Ö¤Ç¤â¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Îý½¬¤ò¤·¤è¤¦¤È¤«¡¢°Õ¼±¼¡Âè¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤ä¼Ò²ñ¿Í¤ÇÏÓ¤òËá¤¤¤Æ¤«¤é¥×¥í¤Ë¤¤¤¯Áª¼ê¤Ï¡¢º£¸å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤ËÇ¯Êð£±²¯±ß¤ÎÂçÂæÆÍÇË¡Û
¨¡¨¡¡¡¥×¥í½éÅÐÈÄ¤Ï¡¢Åö»þ¹Åç¤À¤Ã¤¿´Ý²Â¹ÀÁª¼ê¤ËÀèÆ¬ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½©µÈ¡¡¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ÎºÇ½é¤ÎÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤¤¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¤·¤«¤·¡¢¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Ï61»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½©µÈ¡¡¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤Ï¤Û¤ÜÀèÈ¯´°Åê¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤Ç£²»î¹çÅê¤²¤Æ£²Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é59»î¹ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¥×¥í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¼«¿®¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£
½©µÈ¡¡"¤³¤Î»î¹ç"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Î2014Ç¯¤Ï¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î61»î¹ç¡Ê19¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¤ËÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£²Ç¯ÌÜ¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿ÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡2015Ç¯¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Î14Ç¯¤Ö¤êÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ê¤É½çÉ÷ËþÈÁ¤Ç¤·¤¿¡£½©µÈ¤µ¤ó¤ÎÅêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡©
½©µÈ¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂ®150¥¥í½Ð¤Þ¤·¤¿¡£ÊÑ²½µå¤Ï¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤È¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Î´ðËÜ£²¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¤â¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤Î¾®¤µ¤Ê¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅª¤Ê¤â¤Î¤È¡¢¼Ð¤á²¼¤ËÍî¤Á¤ë£²¼ïÎà¡£¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥¿¥Æ¤ËÍî¤Á¤ë¤â¤Î¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï³°¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤òÅê¤²Ê¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¸½Ìò»þÂå¤ÎÊ¿¶ÑÃ¥»°¿¶Î¨8.24¸Ä¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥Ð¡¼¤é¤·¤¯¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
½©µÈ¡¡ÆÃ¤Ë»°¿¶¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤À¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢µð¿Í¤ÎÂçÀªÅê¼ê¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈÊÑ²½µå¤Î³ä¹ç¤ÏÈ¾¡¹¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥«¥¦¥ó¥Èµå¤È¤·¤Æ¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡2015Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë£±¾¡£´ÇÔ¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
½©µÈ¡¡Åö»þ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¤¹¤´¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤âÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤Ïµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÌøÅÄÁª¼ê¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°Áª¼ê¡Ê¸½¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¡¡¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤È¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î°ã¤¤¤Ï²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
½©µÈ¡¡¤É¤Á¤é¤â´ðËÜ£±¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏÁê¼ê¤ÎÀèÆ¬¤¬±¦ÂÇ¼Ô¤Ê¤é±¦Åê¼ê¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ê¤éº¸Åê¼ê¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Ïº¸±¦¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯ÅÐÈÄ¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯¤Î¤¬»Å»ö¤Ç¤¹¡£Î¾Êý¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏºÇ¸å¤òÄù¤á¤ë¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡¡¿äÄêÇ¯Êð¤Ï£±²¯1000Ëü±ß¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
½©µÈ¡¡Åê¤²¤ì¤ÐÅê¤²¤ë¤Û¤É¤ª¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤ÐÆó·³¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢¤ª¶â¤â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¥×¥í¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½©µÈÎ¼¡Ê¤¢¤¤è¤·¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¡¿1989Ç¯3·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÅÔÎ©ÂÎ©¿·ÅÄ¤«¤éÃæ±û³Ø±¡Âç¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Î15Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î74»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£17Ç¯¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÂè£´²óWBC¤Ë½Ð¾ì¡££¶»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨0.00¤Î¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤ë¡£18Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£19Ç¯¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë25¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£21Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤êÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¡£22Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤âÆ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¤ò¼õ¤±¤ë¡£23Ç¯¤ÏÁª¼ê·ó¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤â¡¢Æ±Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¸½Ìò¤ò°úÂà¡£¸½ºß¤Ï¹Ö±é¡¢µ»½Ñ»ØÆ³¤Ê¤ÉÌîµå¤ÎÉáµÚ³èÆ°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë