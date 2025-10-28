AKB48¡ÖÅÁÀâ¡×¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤¿¤«¤ß¤Ê¡õ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÀÄ½Õ¤Î15Ê¬
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡õ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡ÊC¡ËNHK
¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥Ä¡×¡ÊNHKÁí¹çËè½µÅÚÍËÆü ¸á¸å11»þ30Ê¬¡Á¡Ë11·î1Æü¤È15Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×AKB48¤È¤½¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤ò£²²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¡£½é¸ø±é¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëAKB48¤Îµ®½Å¤ÊNHK½éÅÐ¾ì±ÇÁü¤ä¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤µ¤é¤ËSKE48¡¢NMB48¡¢HKT48¤ÎÌ¾±é¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡£AKB48¥°¥ë¡¼¥×½éÂåÁí´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢MC¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÆó¿Í¤È¶¦¤ËÅö»þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡õ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥Ä¡×¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ
¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡×¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×¡ÖMUSIC JAPAN¡×¤Ê¤ÉNHK¤¬ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ý¥Ã¥×¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë15Ê¬´Ö¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥Ä¡×¡£
11·î1Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖAKB48¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¡¢11·î15Æü¤Ï¡Ö48¥°¥ë¡¼¥× SP¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡£2²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆAKB48¥°¥ë¡¼¥×½éÂåÁí´ÆÆÄ ¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬½Ð±é¡£MC¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î2¿Í¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò³Ú¤·¤à¡£
11·î1ÆüÊüÁ÷¡ÖAKB48¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤Ë½é¸ø±é¤«¤é20Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëAKB48¤òÆÃ½¸¡£¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï£ÎHK½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë·à¾ìÌ©Ãå±ÇÁü¡Ê2006Ç¯¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×)¡¢¡ÖRIVER¡×¡Ê2009Ç¯¡ÖMUSIC JAPAN¡×¡Ë¡¢¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡Ê2010Ç¯¡ÖMUSIC JAPAN¡×¡Ë¡¢¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ê2013Ç¯¡ÖMUSIC JAPAN¡×¡Ë¡£
2010Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¡¢AKB48¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÇä¤ì¤Ê¤¤¼ã¼ê»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Ê¤¼¤«µã¤¤½¤¦¤Ë¡¦¡¦¡¦¡£Âè£±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤¬¸ì¤ëµ®½Å¤ÊÎ¢ÏÃ¤Î¿ô¡¹¤â¡£
Â³¤¤¤Æ11·î15Æü¤Ï¡Ö48¥°¥ë¡¼¥×SP¡×¤òÊüÁ÷¡£¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï SKE48¡Ö¥Ñ¥ì¥ª¤Ï¥¨¥á¥é¥ë¥É¡×¡Ê2011Ç¯¡ÖMUSIC JAPAN¡×¡Ë¡¢NMB48¡Ö¥«¥â¥Í¥®¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ê2013Ç¯¡ÖMUSIC JAPAN¡×¡Ë¡¢HKT48¡Ö¥á¥í¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¡×¡Ê2013Ç¯¡ÖMUSIC JAPAN¡×¡Ë¡£¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Î²òÀâ¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥°¥ë¡¼¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤ÈÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î2¿Í¤Ï¡¢´¶¿´¤·¤¤ê¡£
»þÂå¤ÈÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë15Ê¬¡£
¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¥³¥á¥ó¥È¤¢¤Þ¤ê¤Ë²û¤«¤·¤¤±ÇÁü¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤Î¤Ë¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¡×¤È°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÉô³è¤Î¤è¤¦¤ÊÀÄ½Õ»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£AKB48¤â48¥°¥ë¡¼¥×¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÁÇÅ¨¤Ê¶Ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
²°ÉßÍµÀ¯¥³¥á¥ó¥ÈAKB48¡¢»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½©¸µ¹¯¤µ¤ó¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ß¤¿¤¤¤ÊÃÏ¸µ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¿¤«¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤Î°¦¾ð¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Åèº´ÏÂÌé¥³¥á¥ó¥È
µã¤³¤¦¤È»×¤¨¤Ðµã¤±¤ë¡¢²û¤«¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿AKB48¤â¸«¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£