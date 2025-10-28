ジェニファー・ローレンス、豊胸手術を受けると宣言！
「ハンガー・ゲーム」や「X―MEN」シリーズ、『世界にひとつのプレイブック』に出演するオスカー俳優のジェニファー・ローレンスが、美容整形術を受けたことを告白。豊胸手術を受けると、まさかの宣言したようだ。
【写真】整形を告白したセレブたちの＜ビフォー＆アフター＞
Peopleによると、ジェニファーはThe New Yorkerのインタビューで、美容整形についてコメント。演技や感情表現に与える影響を理解したうえでボトックスを受けたことを告白。フィラーやフェイスリフト術はまだ受けていないものの、「だけど信じて。受けるつもり！」と前向きに語ったそうだ。
さらに彼女は、11月に豊胸手術を受ける予定だと宣言。夫クック・マロニーとの間に、2022年に第1子、今年4月に第2子を出産したことに触れ、「上の子どもが生まれた後は、ほぼ元に戻ったけれど、2人目が生まれた後は、全く戻らなかった」と話し、世間の注目を集める人生でなかったら、急いで受けることもなかったかもしれないが、それでも手術を受けることは検討したと思うと明かした。
なお、美容整形術においては、ハリウッドではかつてほどタブー視されていない様子。カイリー・ジェンナーがフィラーと豊胸を告白したほか、ベラ・ハディッドやジョン・ステイモスらが鼻のお直しを公表。最近はリリー・アレンが豊胸手術を受けたことを明かしている。
