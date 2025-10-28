平安神宮、新幹線、駅での熱狂…クイーンの未公開ショット満載の写真集発売 ブライアン・メイ、ロジャー・テイラーからのスペシャルメッセージも
ロックバンド・クイーンの貴重な未公開写真や日本での素顔をまとめた公式写真集『クイーン×ミュージック・ライフ公式写真集 ディアレスト』が、31日に発売される。
【画像】ファンはたまらない…クイーンのベアブリックスピーカー豪華BOXデザイン
同書は、クイーンが初来日を果たしてからちょうど50年となる節目に、バンドと音楽誌『ミュージック・ライフ』との長年にわたる交流を総括する一冊。熱狂のライブショットをはじめ、東京タワーでの野点（のだて）、京都・平安神宮や名古屋城の観光、駅構内での大歓迎の様子、スタジアム公演のバックステージ、新幹線内での様子、歓迎レセプションなど、同誌だからこそ撮影できた貴重な場面が多数収められている。
さらに同作には、ギターのブライアン・メイとドラムのロジャー・テイラーによるスペシャルメッセージも収録。ブライアンは「僕たちが心から愛し、共感し、みなさんにも楽しんでもらえたらと願っている本です」と語り、ロジャーは「素晴らしい日本の思い出を呼び起こす、これらの素晴らしい写真をお楽しみください」とコメント。ブライアンは動画で、ロジャーは直筆でコメントを寄せており、メッセージ全文は書籍に掲載されている。
昨年2月の来日時には、同誌専属カメラマン・長谷部宏氏とメンバーが再会する場面もあり、ファンとの50年の歩みを辿る決定版となっている。
