¡¡7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡ÊÄÌ¾Î¥²¥ó¥¸¥Ö¡Ë¤Î¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ØARENA LIVE 2025 ½øÇËµÞ¡Ù¤¬Blu-ray±ÇÁü²½¤µ¤ì¡¢12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¸¸ÁÛÅª¤Ê¥²¥ó¥¸¥ÖBlu-rayÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¼Ì
¡¡¡ØARENA LIVE 2025 ½øÇËµÞ¡Ù¤Ï¡¢7·î12¡¦13Æü¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤êÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê2DAYS¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£ËÜBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢¸ø±é2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤ë7·î13Æü¤ÎÌÏÍÍ¤ò¿·¤¿¤ËºÆÊÔ½¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤È¤·¤ÆÁ´23¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£¤Þ¤¿½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÉ÷·Ê¤äÅöÆü¤ÎÉñÂæÎ¢¤Î±ÇÁü¤¬Ìó35Ê¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡ÖARENA LIVE 2025 ½øÇËµÞ Behind the scenes¡×¤¬ÆÃÅµDISC ¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÂçÁÒ¶õ¿Í¡¢¾®Àô¸÷ºé¡¢ºùÌÚ¡¢Ä¹Ìî¡¢ÉðÆ£½á¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡¢µÈß·¤Ë¤è¤ë7¿ÍÁÈ¡£Å¯³ØÅª¤«¤ÄÊ¸³ØÅª¤Ê²Î»ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¡£
