Ì¾¸Å²°¤Î¡È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ·ô¡É 26ºý 33Ëü8000±ßÊ¬¤¬°ú¤´¹¤¨²ñ¾ì¤Ç¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä»æ¤Î¾¦ÉÊ·ôÆþ¤ì¤¿ÉõÅû¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¤¤Å¤È¯³Ð
Ì¾¸Å²°¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¡¢°ú¤´¹¤¨²ñ¾ì¤Ç26ºý¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉÕ¤¾¦ÉÊ·ô¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ33Ëü8000±ßÊ¬¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î25Æü¡¢ÎÐ¶è¤Î°ú´¹²ñ¾ì¤Ç¡¢»æ¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÆþ¤ì¤¿ÉõÅû¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ26ºý¤Î¾¦ÉÊ·ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¾¦ÉÊ·ô¤È°ú´¹·ô¤Î¿ô¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢³ÎÇ§¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£