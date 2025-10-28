「背中が綺麗すぎる」「お背中流しましょうか」氷川きよし、温泉での美背中ショット公開
歌手の氷川きよし（48）が28日、自身のインスタグラムを更新し、温泉に入浴中のうしろ姿の写真を公開。ファンから「お背中流しましょうかと言いたくなる」「背中が綺麗すぎる」とコメントが寄せられるなど、大きな反響を呼んでいる。
【写真】「背中が綺麗すぎる」温泉での美背中ショットを公開した氷川きよし
この日、氷川は友人の別荘に招かれたことを明かし、「築48の体が築30年くらいに戻るくらい体が軽い」と、温泉の効能に感激した様子をつづった。投稿には、美しい自然に囲まれた露天風呂に肩まで浸かる姿を捉えた写真が添えられており、「ものすごく癒された」「9歳の子がかわいいの、別れが切なかった」と、心温まる出会いへの思いも添えられている。
ファンからは「お肌ツルツルになりそう」「肩甲骨くっきり！背中綺麗」といったコメントも多数寄せられ、癒やされた様子に共感する声や、美しさを称賛する声が相次いだ。
氷川は投稿の最後に「真心に感謝いたします。至れり尽くせりで大変恐縮です。ありがとうございます」と感謝の言葉を記し、穏やかな時間を過ごせたことへの喜びをつづった。
現在はツアー『KIYOSHI HIKAWA＋KIINA. Concert Tour 2025 〜KIINA’S LAND〜』の真っ只中。11月からはツアー終盤に突入し、多忙な日々が続くなかでの束の間のリフレッシュとなったようだ。
