SNS¤Ç½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤«¤éÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤«¡¡20ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡²¬»³
²¬»³À¾·Ù»¡½ð
¡¡SNS¾å¤Ç²Í¶õ¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢¹â¾¾»Ô¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê21¡Ë¤«¤éÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÃË(20)¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤Ç28Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢²Í¶õ¤Î½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤ÆÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤È¿ô¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤êSNS¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ê¤É¤Ç¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢2024Ç¯7·î2Æü¤«¤é3Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¿©Èñ¤äÀ¸³èÈñ¤Î¤¿¤á¤Ë¶â¤òÂß¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»Ý¤òÁ÷¿®¡£ÅÅ»Ò·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ÇÅÅ»Ò¥Þ¥Íー1Ëü±ßÁêÅö¤òÁ÷¶â¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯6·î¤ËÂç³ØÀ¸¤«¤é²¬»³À¾·Ù»¡½ð¤ËÈï³²ÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÃË¤ÎÈÈ¹Ô¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤ÏÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¸å¤â¡¢ÃË¤ÈSNS¾å¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤é¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±º¾µ½¤À¤Èµ¤ÉÕ¤Èï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¤³¤ÎÃË¤«¤éÊ£¿ô²ó¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í¾ºá¤äÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£