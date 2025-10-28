DIR EN GREY¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMACABRE¡Ù¤¬½ÅÎÌÈ×¥¢¥Ê¥í¥°2ËçÁÈ¤ÇÉü¹ï¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä·èÄê
¡¡5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦DIR EN GREY¤¬¡¢2000Ç¯9·î20Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMACABRE¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ò¡¢12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤Î½Å¸ü¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°È×¤ÇÄ°¤¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÍ×Ë¾¤¬º¬¶¯¤¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÂÔË¾¤Î¥¢¥Ê¥í¥°²½¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØMACABRE¡Ù¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇºÇ¹â4°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾È×¤Ç¡¢¡Ömacabre¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î°ÕÌ£¤É¤ª¤ê¡¢¡È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊÀ¤³¦¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤Ï¡¢180¥°¥é¥à¤Î½ÅÎÌÈ×2ËçÁÈ»ÅÍÍ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï8800±ß¡£¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á´¶¤È½Å¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥À¡¼¥¯¤Ç¿¼Ê¥¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´°Á´À¸»º¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢29Æü¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ª¤è¤Ó¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¢£¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ãDISC 1¡ä
[SIDE A]
01. Deity
02. Ì®
03. ÍýÍ³
04. egnirys cimredopyh +)an injection
[SIDE B]
05. Hydra
06. ·Ö²Ð
07. ¡ÚKR¡Ûcube
¡ãDISC 2¡ä
[SIDE C]
08. Berry
09. MACABRE ¡½ÍÈ±©¥Î±©¥ÎÌ´¥Ïéì¡½
10. audrey
[SIDE D]
11. ÍåÑë¹ñ
12. ¥¶¥¯¥í
13. ÂÀÍÛ¤ÎÊË
¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡¦¥¿¥¤¥È¥ëÉ½µ¡¦»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£
¡¡¡ØMACABRE¡Ù¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇºÇ¹â4°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿Ì¾È×¤Ç¡¢¡Ömacabre¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î°ÕÌ£¤É¤ª¤ê¡¢¡È¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÔµ¤Ì£¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊÀ¤³¦¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤Ï¡¢180¥°¥é¥à¤Î½ÅÎÌÈ×2ËçÁÈ»ÅÍÍ¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï8800±ß¡£¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼Á´¶¤È½Å¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î»ý¤Ä¥À¡¼¥¯¤Ç¿¼Ê¥¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂÎ´¶¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
